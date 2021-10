Kijkers ‘Chateau Meiland’ zien hoe hoogzwangere Maxime flink last heeft van coronabesmetting

Waar de kijkers aan het begin van de aflevering nog konden lachen, gieren en brullen om de familie Meiland in doorzichtige kano's, eindigde de aflevering met een boel ellende. Maxime, haar vriend Leroy en Montana's vriend Dirk bleken namelijk corona op te hebben gelopen op vakantie.

Maxime flink ziek van corona

Leroy en Dirk kwamen er vanaf met wat milde klachten, maar de hoogzwangere Maxime bleek er flink ziek van. Tot grote zorgen van haar ouders. Martien: “Maxime is helemaal ziek. Met Leroy gaat het aardig. En Dirk is heel moe, die slaapt alleen maar. Maar die hoogzwangere Maxime... Ook dat er nog bij, hè.”

Tranen

Ook Erica had veel medelijden met haar dochter: “Ik vind het wel sneu voor haar. Loop je met zo’n dikke, zware buik, want daar heeft ze best wel last van. En dan krijg je ook nog corona. En ook echt nog ziek ervan. Leroy had bijna niks. Ja, dat vind ik wel rot voor haar. Vorige week was ze ook helemaal aan het huilen.”

Opgeknapt

Toen Erica en Martien besloten een thermoskan met zelfgemaakte groentesoep langs te brengen bij ze, bleek dat het alweer een stuk beter ging met Maxime. Inmiddels weten we dat Maxime is bevallen van een gezonde dochter.

Reacties

In de aflevering wordt het niet helemaal duidelijk wanneer de drie er precies achter zijn gekomen dat ze corona hadden. Zijn ze met corona in het vliegtuig gestapt? Kijkers zetten er op Twitter hun vraagtekens bij.

Had Maxime dan al corona tijdens haar vakantie? Ze waren net een dag terug van vakantie, maar zij zegt dat ze voor het eerst in dagen beter voelt en eindelijk goed heeft geslapen...huh? #chateaumeiland — Bronkie36 ❤️🧡💛💚💙💜 (@LiaJ_27) 30 september 2021

Zijn ze nou terwijl ze Corona hadden, gewoon in het vliegtuig gestapt ? #chateaumeiland — Desirée (@Desiree55443805) 1 oktober 2021

Jezus erica.. je kan als gevaccineerde ook corona krijgen en gezellig ook doorgeven😏 🤦🏼‍♀️#chateaumeiland — jo (@jokiecroky) 30 september 2021

Dus het halve vliegtuig was/is besmet als je bij thuis komst corona blijkt te hebben🙈 #chateaumeiland — jo (@jokiecroky) 30 september 2021

Jaaaa...maar ook al ben je gevaccineerd...je kan toch corona krijgen....#chateauMeiland.. pic.twitter.com/GVvoQMXSmw — 🟥🟨🟩⤇ 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗲𝗹𝗮𝗲𝗿 ⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) 30 september 2021

