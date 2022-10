Kijkers ‘Chateau Meiland’ zien Martien een boom omzagen met een decoupeerzaag: ‘Niet te geloven’

Het was weer een veelbewogen aflevering. Zo zagen we hoe Maxime trouwjurken ging passen voor haar grote dag en Leroy op zoek ging naar het perfecte trouwpak. Er werd, zoals altijd, weer een boel geklust én de familie ging op zoek naar een boom voor in de tuin.

‘Chateau Meiland’

Dat laatste mocht best wat kosten. Uiteindelijk werd er een boom van maar liefst € 8500 uitgezocht voor de tuin in Noordwijk. Daar stonden al twee boompjes, maar die waren volgens de Meilandjes niet meer goed. Ze moesten omgezaagd worden en die taak nam Martien wel even op zich.

Martien zoekt een zaag

“Ik ga een zaag zoeken, maar dat is natuurlijk weer gedoe”, aldus Martien terwijl hij de schuur in dook. Hij haalde van alles tevoorschijn: “Dit is een ijzerzaag, dit is een zaag uit de oorlog. Dit is ook een leuke zaag, hij is blauw. Ik neem ze alle drie mee”, aldus de man die een heel kasteel renoveerde.

Decoupeerzaag

Eerst zette hij de ijzerzaag in de boom, maar dat bleek niet te werken. “Zou het met een decoupeerzaag moeten? Ja, ik doe het met een decoupeerzaag. Dat klinkt ook leuk, een decoupeerzaag”, en zo vertrok Martien weer naar de schuur.

Onkruid

Veel minuten en drie verlengsnoeren later, stond Martien met de decoupeerzaag bij de boom. “Ik vind het toch eng”, zei hij, maar ging aan de slag. Toen hij wat onkruid in zijn blikveld kreeg, ging hij ook dat met de decoupeerzaag te lijf. Uiteindelijk kreeg Martien beweging in de boom: “Oh meid, hij gaat er bijna af. Wat goed van die decoupeerzaag.”

Reacties

De kijkers van Chateau Meiland laten massaal op Twitter weten dat ze zich verbazen over de actie van Martien:

Oooh man ik ga stuk om #martien een boom proberen om te zagen met een ijzerzaag, omdat ie zo mooi blauw is om toch maar een verlengsnoer te pakken en de boom te vloeren met een decoupeerzaag! Ik kom niet meer bij! Heerlijke tv. Ik hou van die man! #chateauMeiland — Klasina 💙🤍 (@Klasina) 24 oktober 2022

Martien die een heel kasteel #gerenoveerd heeft en dan een boom om proberen te zagen met een decoupeerzaag #chateauMeiland #niettegeloven #mijnietbellen — Lana doggy (@Misspoesss) 24 oktober 2022

Een boom omzagen en snoeien met een decoupeerzaag, heel bijzonder.. #chateauMeiland — Christianne (@Christianne1977) 24 oktober 2022

Een boom omzagen met een decoupeerzaag. Hij doet het gewoon 😂 #chateauMeiland — Captain Dan⚓ (@OudNormaal) 24 oktober 2022

Nu we toch bezig zijn met de decoupeerzaag: meteen ff het onkruid meenemen 👌🏽 #chateauMeiland — Gabriël (@gabriel83venlo) 24 oktober 2022

Een decoupeerzaag kan je dus gebruiken om een boom mee om te zagen én hoog onkruid te snoeien. Weer wat geleerd vandaag! #chateauMeiland — Dennis (@Denniskijkt) 24 oktober 2022

#chateauMeiland De boom omzagen en wat snoeien met en decoupeerzaag 😂😂🪚🌲 pic.twitter.com/66JH25pEZG — Dutchview 🇳🇱📺🇺🇦 (@tv__kijker) 24 oktober 2022

