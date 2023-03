Kijkers ‘Chateau Meiland’ zijn niet onder de indruk: ‘Alsof ik naar een herhaling zit te kijken’

Kijkers hebben zelfs het gevoel dat ze naar een herhaling zitten te kijken, laten ze op Twitter weten.

Nieuwe seizoen ‘Chateau Meiland’ van start

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd al gauw duidelijk dat de Meilandjes niet hebben stilgezeten de afgelopen tijd. Er werd nog flink geklust aan het nieuwe stulpje van Erica en Martien. Het kantoorpand (dat ze nog niet zo heel lang geleden onder handen namen) moest gestript worden, want daar gaan ze alweer uit. Erica maakte een afspraak om naar twee potentiële nieuwe honden te kijken (alweer!), en vergat even Martien daarvan op de hoogte te stellen. Maxime en Leroy bleken bezig met het op de kop tikken van een nieuwe, prijzige woning (waarvan we inmiddels weten dat ze het écht hebben gekocht).

Pension

Dat is nog niet alles: de familie heeft nog meer wilde plannen. Het begint weer te kriebelen, ze willen de hospitality weer in. Wanneer Martien, Maxime en Montana door Noordwijk rijden, valt het Maxime ineens op dat er een pension te koop staat. Op haar telefoon laat ze haar vader de verkooppagina zien: “Wat leuk!”, roept Martien gelijk uit. Direct parkeren ze de auto om even door de ramen te gluren.

Code Rosé

De conclusie wordt snel getrokken: het ziet er nu nog troosteloos uit, maar daarvan kan de familie absoluut iets leuks maken. Het lukt ze niet om Erica te bereiken, maar eenmaal thuis wordt zij ook ingelicht. “Het leuke is dat wij dit helemaal kunnen opfluffen. De kamers zijn allemaal wit, heel saai. De ontbijtzaal is ook vreselijk. Geen sfeer”, laat Martien zien. Erica lijkt potentieel te zien en Maxime heeft al een naam bedacht: “Code Rosé!”

Wilde plannen

De familie heeft het pand nog niet van binnen bezichtigd, of er worden al plannen gemaakt. Ze gaan alleen ontbijt organiseren (of, zoals Martien zegt, frühstück). Martien zal het vijf keer per week op zich nemen, en Maxime en Erica ieder één keer. Erica zal natuurlijk weer verantwoordelijk zijn voor de administratie. Ook lijkt het de familie een goed plan om op zoek te gaan naar een Noordwijkse Nadège.

Reacties

Dit klinkt misschien heel voorbarig, maar fans van de familie weten dat het pension inmiddels echt door de Meilandjes is gekocht. Het is dus wel duidelijk dat het nieuwe seizoen in het teken staat van het aanschaffen en verbouwen van Code Rosé. De kijkers van het programma laten massaal op Twitter weten dat ze het een beetje saai vinden worden. Weer een seizoen dat alleen maar over klussen gaat...

Niet iedere ondernemer staat nog te popelen om de Meilandjes te ontvangen:

