Op Twitter laten kijkers weten in tranen te zijn na het zien van de drie hartverscheurende afleveringen.

Eén grote nachtmerrie

Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur behoorden een tijdje geleden tot de turntop. De dertigers begonnen al op jonge leeftijd met turnen en hun talent wordt al snel opgemerkt. Ze werden gescout door de beste turncoaches van Nederland en kregen de kans om opgeleid te worden tot toekomstige Olympiërs. Het leek een droom die uitkwam, maar nu blijkt dat het achter de schermen één grote nachtmerrie was. Jarenlang beleefden ze onder leiding van hun turncoaches Gerrit Beltman en Frank Louter een helse tijd.

Geheimen binnen de turnwereld

Jaren later delen ze hun verhaal, waarin verbaal en fysiek geweld, psychologische machtsspelletjes en ontmenselijking de boventoon voeren. In de serie De gouden lichting vertellen de vier turnsters aan de hand van indringende interviews over de geheimen binnen de turnwereld. Hun verhalen werden jarenlang gebagatelliseerd door de turnwereld, om de reputatie van de Nederlandse turnsport te beschermen.

Fysiek geweld werd niet geschuwd

Zo vertellen de vrouwen dat de deuren van de turnhal altijd gesloten bleven tijdens de trainingen. Ouders waren niet welkom om te kijken. De jonge kinderen mochten geen fouten maken en niet huilen of klagen. Als ze dat wel deden volgde een pak slaag. “Er waren momenten dat ik in de auto zat en dacht: laat er alsjeblieft wat gebeuren, dan hoef ik niet te trainen”, zegt Renske. De turnsters raakten al snel hun liefde voor de sport kwijt.

Lees meer Libelle sprak eerder al met Suzanne over haar afschuwelijke turnverleden. Waar de buitenwereld een sprookje zag, ging Suzanne echter jarenlang gebukt onder machtsmisbruik door haar coach. “Iedereen keek weg.” Lees hier het hele interview.

De turnsters mochten niet menstrueren

Hoe ouder de meiden werden, hoe feller de coaches werden. Zo moesten de turnsters hun menstruatie zo lang mogelijk uitstellen. “Frank wilde het liefst turnsters heel laat veranderen naar vrouw”, legt Suzanne uit. “Op het moment dat je niet veel vet hebt, kun je niet ongesteld worden.” Dat herkent Gabriëlle ook en zegt: “Menstrueren betekent dat je dikker zou worden. Dan ga je borsten krijgen en je billen groeien.”

Gabriëlle menstrueerde redelijk laat, maar wel nog tijdens haar turncarrière. Toen ze merkte dat haar gewicht toenam, ging ze heel goed op haar voeding letten. “Weinig eten, niet goed eten, weinig drinken tot aan het er weer uitgooien zeg maar. Dat is na 2001 begonnen en als ik eerlijk ben, speelt dat nu nog. Ik ben er nog steeds niet vanaf.”

Schokkende reacties op De gouden lichting

Kijkers zijn geschrokken van alle onthullingen in de drieluik. ‘Volwassen mannen die onder het mom van topsport jonge meiden misbruiken. Misselijkmakend!’, schrijft een kijker. Een ander reageert op Twitter met: ‘Hoewel het allemaal al bekend is, is de docu De gouden lichting over de turnvrouwen hartverscheurend schokkend. Na tien minuten kijken heb ik al een knoop in mijn maag.’

Wat een giftige cocktail van manipulatie, machtsmisbruik en ego's. Net een sekte! Volwassen mannen die onder het mom van topsport jonge meiden misbruiken. Misselijkmakend! #DeGoudenLichting https://t.co/hWwO932wAa — Steve Smit (@sgsmit) 27 juni 2022

#degoudenlichting

De Turntapes.

HALLOOOOO!

Kan iedereen die er ooit met zijn neus bovenop stond, svp ERKENNING geven aan deze krachtige meiden: Renske Endel, Suzanne Harmes, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes.

Kan er nu EIN DE LIJK iets gebeuren bij de #KNGU

HALLOOOOO! — Marleen Houter (@marleenhouter) 29 juni 2022

Diep respect voor deze 4 vrouwen. Zo krachtig je verhaal durven te vertellen...#degoudenlichting — Ramon_F (@RMendesdaCosta) 29 juni 2022

Niets meer dan ontzettend veel respect voor deze dames. En dat Frank Louter ondertussen anno 2022 nog hoofdcoach is in Almelo, zouden we niet moeten willen. #degoudenlichting https://t.co/HCZLK0PAKt — Marijke Bokdam (@MarijkeBokdam) 29 juni 2022

Wat n hartverscheurende drieluik! Die trainers zitten toch wel al een tijdje achter de tralies, mag ik hopen hè?! Wat hebben deze klootzakken een hoop gesloopt. #nietalleenhunlichaam Zoveel vragen...zonder te oordelen... "Ouders, wtf? Why? Waar waren jullie?"

#degoudenlichting pic.twitter.com/KcyAMjwmKH — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) 29 juni 2022

Hoewel het allemaal al bekend is, is de docu #degoudenlichting, over de turnvrouwen, hartverscheurend schokkend. Na tien minuten kijken heb ik al een knoop in mijn maag. Mensen als Frank Louter zijn gewoon door en door slecht. Zoveel levens verwoest. Zou vast moeten zitten. — Johan van Leeuwen (@johanjvleeuwen) 28 juni 2022

Die laatste beelden, van de nog kleine, verwachtingsvolle turnsters in een gymzaaltje, zijn zo ontroerend #degoudenlichting — Ingeborg Kiela (@IngeborgKiela) 29 juni 2022

All die jonge jaren die zo onschuldig en mooi zouden moeten zijn. Wat vreselijk meiden. En dan ook 10jr lang geen erkenning van jullie leed, hoe bestaat het? Ik snap wat Renske zichzelf afvraagt... Wat is dat eigenlijk waard... De beste zijn? #DeGoudenLichting — Jantien (@Schuitjes) 29 juni 2022

Moedig dat de #turnsters Renske Endel, Suzanne Harmes, Verona van de Leur & Gabriëlla Wammes in #DeGoudenLichting hun verhaal doen. Over geweld, vernedering, sadisme en manipulatie door hun mannelijke #turntrainers. Trainers die jonge #meisjes kapotmaken. #machtsmisbruik #turnen — Jos Poelman (@PoelmanJos) 28 juni 2022

Ook het laatste deel gekeken met grote verbijstering, hoe is het mogelijk dat die Trainer nog steeds met jonge vrouwen werkt?#degoudenlichting #FrankLouter https://t.co/xjqhie3X6U — Romy van Dam (@Romy_van_Dam) 29 juni 2022

De drie delen van aangrijpende docu #degoudenlichting gezien. Dit is verplichte kost voor iedereen in de topsport, coaches, bestuurders, ouders van "topsportkinderen" maar ook wij journalisten. Allemaal hebben ze/wij toen (ook) weggekeken, het niet echt willen zien. — John Graat (@JohnGraat) 29 juni 2022

