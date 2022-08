Kijkers ‘De slimste mens’ balen van afvaller: ‘Nu maakt het me niet meer uit wie er wint’

Natuurlijk moet er iemand afvallen, maar op dit vertrek hadden de kijkers niet gerekend.

‘De slimste mens’: Ferdi versus Jip

Voor Ferdi is het spannend om Jip weer terug te zien in de finale. Hij vloog er de vorige keer immers uit dankzij haar. Tijd voor revanche! Hoewel... “Het was wel terecht, want in die aflevering wist ik bijna niks”, geeft Ferdi eerlijk toe. Desondanks is hij blij om weer tegen Jip te spelen. Hij is zelfs een beetje fan van haar.

Slimste van de dag

Het lukt Ferdi niet om direct een plekje in de volgende aflevering te bemachtigen. Het is Erik van Muiswinkel die de slimste van de dag wordt met 409 seconden. De dagfinale wordt dus gespeeld tussen rivalen Jip en Ferdi.

Afvaller

Ferdi begint met 371 seconden, Jip met een heel stuk minder: 145 seconden. Jip moet het dus met een flinke achterstand doen en dat valt niet mee. Zo weet ze niet goed wie Samantha Steenwijk is en ook over gebarentaal weet ze niet genoeg goede antwoorden te geven. Uiteindelijk verliest Jip, maar wel met een klein verschil. Ferdi heeft nog maar 20 seconden op de klok.

Reacties op Twitter

De kijkers van het programma laten op Twitter massaal weten dat ze erg balen van Jips vertrek. Zo zegt één kijker zelfs dat het hem nu niet meer uitmaakt wie er wint. Ook kandidaat Rob Goossens laat weten te balen. Naast baalreacties, zijn er ook een aantal geïrriteerde reacties. Sommige kijkers storen zich er namelijk aan dat Jip veel ‘uh’ zegt.

Weet jij al dat Jip een bekende vader heeft? Lees hier wie dat is!

Euh, euh, euh, euh, euh en dat was Jip. #deslimstemens — Jo (@JovanHorik) 23 augustus 2022

Uh uh uh uh uh uh uh #Jip #deslimstemens — kimberley ❤️♠️🇦🇷 (@kimberley1806) 23 augustus 2022

Nu Jip van den Toorn helaas is uitgeschakeld in #deslimstemens vind ik het vervolg verder prima. Maakt mij nu niet meer uit wie er wint. Als het maar niet Rob Goossens is. — Gert de Kievit (@GertdeKievit) 23 augustus 2022

NEEE Jip nu al weg. 💔 #deslimstemens — Sharon (@Sharonabc_) 23 augustus 2022

Bron: KRO-NCRV, Twitter