Je hebt bekende Nederlanders die íedereen kent, en bekende Nederlanders die ook nog gewoon normaal over straat kunnen. De deelnemers van De slimste mens zijn vaak maar bij een selecte groep écht bekend. Best logisch, want je moet maar net geïnteresseerd zijn in hun vakgebied. Soms weet het programma echter nog een deelnemer van die eerste categorie te strikken. En daar is Twitterend Nederland maar wat blij mee.

Verademing vaste kijkers slimste mens

Op maandag zat er een trio van mannen in de welbekende De slimste mens-stoelen. Teun van den Elzen en Stefan van der Wielen keerden terug en zijn voor kijkers inmiddels bekend dankzij eerdere afleveringen, maar de nieuwe deelnemer deed direct een belletje rinkelen. De 61-jarige Erik van Muiswinkel werd namelijk geïntroduceerd. Hij werd vooral bekend door zijn optredens in programma’s als Ook dat nog! en Kopspijkers, maar zijn CV toont nog veel meer dingen waarvan je ‘m zou kunnen kennen. En dat is een verademing voor de vaste kijkers van het programma: zij zijn blij dat er eindelijk weer een kandidaat meedoet waarvan ze weten wie het is.

Hè leuk Erik van Muiswinkel bij #deslimstemens ! Weer s een deelnemer die ik ook ken 🥳 — fransje naessens (@fransjenaessens) 16 augustus 2022

Ha weer eens een echte bekende Nederlander bij #DeSlimsteMens. Dwz bekend voor iemand van generatie X. — Jasha (@JashaJ) 16 augustus 2022

Volgende ronde

Wie steevast naar het programma kijkt, kan nog even langer van Van Muiswinkel genieten. Hij werd namelijk de slimste van de dag, waardoor Teun het spel moest verlaten. Presentatrice Natasja Gibbs vervangt hem. Stefan won de finaleronde, waardoor ook hij terugkeert in het programma vanavond.

Bron: RTL Boulevard