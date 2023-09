Kijkers ‘De slimste mens’ boos na gemene zet van Renée Kapitein in finale met Froukje

In de aflevering van donderdag nam sportinstructeur en televisiepresentator Duco Bauwens het op tegen schrijfster Renée Kapitein en zangeres Froukje.

Beruchte tactiek

In de finale ging het duo redelijk gelijk tegen elkaar op. Op een gegeven moment stond Renée zo’n 40 seconden voor, maar als ze zou passen, zou dat betekenen dat Froukje de laatste ronde zou mogen beginnen. Dat wilde Renée niet, waardoor ze een beruchte tactiek inzette: tijd rekken.

Frustratie bij Froukje

Tijdens de vraag over Ferry Doedens begon ze onzin te praten, want ze wist niks meer maar bleef ‘doorlullen’, tot grote frustratie van Froukje. Ook presentator Philip Freriks had haar tactiek door. “Daar gaat ze”, zei hij. “Jij bent koelbloedig. We hebben je wel in de gaten hoor.”

Op die manier kwam Renée dus nét onder de tijd van Froukje en mocht zij beginnen. Hierdoor wist ze alle seconden van Froukjes klok af te snoepen en de finale te winnen. Froukje was daar duidelijk niet van gediend.

Jongste ‘De slimste mens’-kandidaat ooit

Helaas ging de zangeres hierdoor niet door naar de volgende ronde. In totaal heeft de jonge zangeres drie keer meegedaan en was ze zelfs één keer de slimste van de dag. “Dat is een hele nette score”, volgens Philip. Helemaal voor de jongste De slimste mens-kandidaat ooit.

Woeste reacties

De kijkers vinden het een sluwe actie en daar zijn ze niet van gediend, laten ze weten op X (voorheen Twitter). ‘Ook al is het officieel toegestaan, dan doe je dat toch niet bij 40 seconden verschil! Alles voor het winnen, wat een irritante griet zeg. Voor mij is Froukje de winnaar’, schrijft een kijker. Iemand anders reageert met: ‘Gewoon totaal oneerlijk dit. 40 seconden vol lullen om vervolgens te mogen beginnen. Wanneer veranderen ze deze regel een keer? Ik gunde het Froukje veel meer.’

Ik kijk het nu terug. Wat jammer voor Froukje. Ze keek ook zo sip.

Jammer dat Renee zo moest winnen.#deslimstemens — Mevrouw O (@Mouwtje1962) 31 augustus 2023

Wat onsportief om zo door te komen😡 Froukje dacht er het zijne van! En ze heeft een geniepige lach…Ik maak me misschien te druk om haar, maar al sinds de eerste dag dat ik haar ongemanierd in de stoel zie zitten, mag ze naar huis… #deslimstemens — Karin (@Karin3058) 31 augustus 2023

Ook al is het officieel toegestaan, dan doe je dat toch niet bij 40 seconden verschil! Alles voor het winnen, wat een irritante griet zeg. Voor mij is Froukje de winnaar! #deslimstemens — DianaBolder (@diana_bolder) 31 augustus 2023

Froukje is de morele winnaar! #deslimstemens — Tante Truus (@tantetruus70) 31 augustus 2023

Het ergste is dat ze niet eens doorheeft hoe onsportief ze bezig was. Lieve Froukje, je was supergoed! Jammer dat je dat mens tegenover je kreeg. #deslimstemens — DianaBolder (@diana_bolder) 31 augustus 2023

Lekker 40 seconden lullen, echt wat een vervelende kandidaat. Froukje is not impressed gelukkig. #deslimstemens — Saskia (@saskia86) 31 augustus 2023

Holy shit, Froukje not amused tijdens de finale 😅 #deslimstemens — Erik Booij (@ErikBooij) 31 augustus 2023

Hahaha die Froukje, die blik. Leek op de mijne wel, slappe hap winnen als je het mij vraagt! #deslimstemens — Anne-Marie Bimbergen (@marietieeet) 31 augustus 2023

Dit moeten ze roch gaan verbieden, 35 seconden gelul waardoor Froukje eruit ligt #deslimstemens — Ronald Bakvis🐦 (@RBakvis) 31 augustus 2023

Gewoon totaal oneerlijk dit. 40 seconden vol lullen om vervolgens te mogen beginnen. Wanneer veranderen ze deze regel een keer? Ik gunde het Froukje veel meer #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 31 augustus 2023

#deslimstemens o nee, nog een dag kijken naar die enorm linkse akela die niet fatsoenlijk op een stoel kan zitten. Finale sluw gewonnen, lullig voor Froukje! — L T (@LT4396045575140) 31 augustus 2023

Niet echt eerlijk, maar goed.. 🤷‍♀️ Goed gedaan hoor Froukje! Echt super knap! #deslimstemens — Ilse (@Ilseislief) 31 augustus 2023

