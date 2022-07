Kijkers ‘De slimste mens’ ergeren zich aan dít element in het programma

Is het jou ook opgevallen?

Jubileumjaar ‘De slimste mens’

Het is alweer het twintigste seizoen van de spannende kennisquiz. Ook dit jaar staat kritisch jurylid Maarten van Rossem Philip Freriks bij en levert hij op geheel eigen wijze commentaar op de kandidaten en hun kennis. Voor de jubileumeditie van de populaire kennisquiz bedachten de programmamakers ook nog iets speciaals: ze nodigden kandidaten uit die een bijzondere link hebben met de kennisquiz. Ben je benieuwd naar De slimste mens: all stars? Híer lees je daar meer over.

Spannende aflevering

In de reguliere aflevering van woensdagavond maakt presentatrice en radiomaker Mai Verbij (28) haar debuut in De slimste mens. Zij neemt het op tegen acteur Ferdi Stofmeel en cabaretier Jasper van Kuijk. In de eerste ronde gaan de drie nog redelijk gelijk op, maar al snel neemt Jasper de leiding. Mai en Ferdi blijven een beetje achter, al weet Ferdi zich wel terug te vechten. En dat doet hij goed, want de acteur is uiteindelijk degene die zich dagwinnaar mag noemen. Wat automatisch betekent dat Jasper en Mai het tegen elkaar opnemen in de dagfinale.

Klappende deelnemers

Dat Mai uiteindelijk de show moet verlaten, verbaast de kijkers niet. Wat hen daarentegen wél irriteert is dat de kandidaten na élke goed beantwoorde vraag voor zichzelf klappen. Waarom doen ze dit? Moet dit van de productie? Hoe dan ook, kijkers zijn er niet van gediend en vragen de kandidaten hiermee te stoppen. ‘Willen jullie de kandidaten van De slimste mens niet meer vragen/verplichten om mee te klappen met het publiek? Het is niet om aan te zien als je ze ziet klappen om hun eigen of andermans goede antwoorden’, schrijft iemand. Een ander reageert met: ‘Worden die kandidaten geïnstrueerd om voor zichzelf te klappen bij De slimste mens?’

Worden die kandidaten geïnstrueerd om voor zichzelf te klappen bij #deslimstemens?#deslimste — Kosta (@popovits) 27 juli 2022

Zo grappig dat Mai keihard zit mee te klappen bij haar goede antwoorden #deslimstemens — Marion (@MissMarion15) 27 juli 2022

#deslimstemens Hoe slim is iemand die als klapvee op commando gaat zitten applaudisseren? — Robert Bolk/ForGreatMen (@ForGreatMen) 27 juli 2022

Bij @DeslimstemensNL moesten de kandidaten tijdens corona tussendoor klappen omdat er geen publiek was. Nu - met publiek - is het overbodig en soms licht irritant. Dus bij de volgende serie gewoon weer afschaffen lijkt me. Staat een beetje lullig. #deslimstemens — Rob Goedhart (@GoedhartRob) 27 juli 2022

Willen jullie de kandidaten van #deslimstemens niet meer vragen/verplichten om mee te klappen met het publiek? Het is niet om aan te zien als je ze ziet klappen om hun eigen of andermans goede antwoorden. — HrrY (@hrrvnstr) 27 juli 2022

Applaus voor jezelf! #deslimstemens — Sam is een kat (@Samiseenkat1) 27 juli 2022

Ja tuurlijk, lekker voor jezelf klappen. Why ook eigenlijk not. #deslimstemens — Anne (@Anne_deR) 27 juli 2022

Bron: De slimste mens, Twitter