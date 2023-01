Kijkers ‘De slimste mens’ hebben gemengde gevoelens over ‘vrouwelijke Maarten van Rossem’

In de eerste seconde van de quiz hebben kijkers het al door: Cindy valt op. Ze heeft een bijzonder gevoel voor humor, dat blijkt wel als ze refereert naar een potje ganzenbord van vroeger. “Ik speelde met m’n nichtje. Ik kwam in de gevangenis, en toen lachte ze me uit.” Stoïcijns vertelt ze dat ze vervolgens het bord pakte en op het hoofd van haar nichtje sloeg. “Ik besloot toen dat het niet zo belangrijk is om te winnen, en werd ik zoals ik nu ben.”

De verloren zus van Maarten van Rossem

De verhalen die ze in De slimste mens vertelt (zoals over een chimpansee die iedereen beet), hebben dezelfde droge intonatie en de norse blik. Soms, heel soms, komt er een klein glimlachje tevoorschijn. Het doet je bíjna aan iemand denken. Kijkers vragen zich af of Maarten niet nóg een zus heeft.

En hoewel sommige kijkers haar een perfecte match met Blue Monday vinden, weet Cindy ook een trouwe schare fans op te bouwen. “Ik zie Cindy hier voor het eerst, maar ik hou nu al van haar.”

Is die Cindy de vrouwelijke versie van Maarten van Rossem bij #deslimstemens? 🤣 — Kenny Romer (@KennyRomerNL) 16 januari 2023

Goede timing om die Cindy op #bluemonday te laten meespelen!



#deslimstemens — Sjoerd Beek (@BeekSjoerd) 16 januari 2023

Cindy Hoetmer doet zelfs Maarten van Rossem overkomen als een vrolijke Frans. Begint het leven bij 40?

CH: “Nee, dan is het leukste beetje wel voorbij.”😂

MvR: “Daar ben ik het volstrekt mee oneens. Na je pensionering komt het leukste.”😄



#deslimstemens #deslimste — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) 16 januari 2023

Twitter, wees lief voor Cindy Hoetmer (en lees haar boeken!) #deslimstemens — Annemarie Postma (@Postma11) 16 januari 2023

Een vrouw naar mijn hart deze Cindy... #deslimstemens — Robert (@Stokstaartje020) 16 januari 2023

De babbelbox vraagt zich af: is Cindy Hoetmer echt of doet ze een typetje? #deslimstemens — Lennert Goemans (@LennertGoemans) 16 januari 2023

In de spannende finale won Cindy van Manuel Venderbos, dus ook vanavond kunnen we weer van de droge humor van Cindy genieten.

Bron: Veronica Superguide