Kijkers 'De slimste mens' noemen dít onderdeel van de halve finale “oneerlijk”

De kijkers vonden één onderdeel van het programma een tikkeltje oneerlijk.

‘Oneerlijk’ onderdeel

Namelijk het onderdeel ‘De galerij’. Bij dit onderdeel krijgen de kandidaten acht foto's te zien. Frank was als eerste aan de beurt en kreeg tatoeages van BN’ers te zien. Aan hem de taak om te raden bij welke BN’er iedere tatoeage hoort. Tot zijn eigen verbazing gaat dit hem heel goed af. Op één na (Arie Boomsma) raadt hij ze allemaal.

Moeilijke vraag voor Johan

Dan is Martin aan de beurt. Hij krijgt verschillende toetsen op het toetsenbord te zien. Ook hij scoort in deze ronde veel punten. Dan is Johan aan de beurt. Hij moet acht belangrijke veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog zien te raden. Dat gaat hem een stuk minder goed af, hij weet er maar drie van de acht.

Johan valt af

Dat is behoorlijk nadelig voor Johan. Voordat de ronde ‘De galerij’ begon, stond hij ver voor, maar daarna staat hij ineens achter. Uiteindelijk wordt Martin de slimste van de dag en spelen Johan en Frank de dagfinale. Met een vraag over Maroon 5 redt Frank zichzelf en valt Johan af. Dat betekent dat de finale vrijdagavond gespeeld wordt door Martin Visser, Frank Heinen en met de nummer 1 van het klassement: acteur Jacob Derwig.

Reacties

De kijkers van de halve finale laten op Twitter weten dat ze het onderdeel ‘De galerij’ nogal oneerlijk vonden. Johan kreeg volgens hen veruit de moeilijkste vraag. Ook vinden ze het erg bijzonder dat Frank bijna alle tatoeages van BN’ers wist te raden.

#deslimstemens waarom kreeg Johan zo'n ontzettend moeilijke vraag over de slagen in WO II? — Marleen Croonen (@MarleenCroonen) 20 januari 2022

#DeSlimsteMens

Echt bizar groot verschil in moeilijkheidsgraad van de galerijen !!!!

toetsenbord veeeeeeeeeeeel makkelijker dan de tattoos en de veldslagen. — (((SanderDeWijs)))🏳️‍🌈 (@sanderdewijs1) 20 januari 2022

Wauw



Wat een verschil in galerie

Zo sta je voor

Zo sta je op achterstand #DeSlimste #DeSlimsteMens — Ina (@Babloth) 20 januari 2022

#deslimstemens

Echt jammer dat de tattoo vraag niet bij een van de twee anderen kwam, was killing geweest — (((SanderDeWijs)))🏳️‍🌈 (@sanderdewijs1) 20 januari 2022

Als je de tattoos van BN'ers herkent. Dan verdien je het om #deslimstemens te winnen. — Joost Heijthuijsen (@nonobody) 20 januari 2022

Wow, dat Frank al die mensen aan hun tatoeage herkent! Knap! #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) 20 januari 2022

En, mijn punt is NIET dat júíst Frank Heijne hier opzettelijk werd benadeeld, maar wat ik zei:

De toetsen op je toetsenbord raden is nu eenmaal, objectief gesproken, BIZAR veel gemakkelijker dan tatoeages op de buiken van BNérs #DeSlimsteMens — (((SanderDeWijs)))🏳️‍🌈 (@sanderdewijs1) 20 januari 2022

Bron: NPO, Twitter