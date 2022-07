Kijkers ‘De slimste mens’ positief verrast door Rob Goossens

Hij weet het ene goede antwoord na de andere en daarmee verrast hij veel kijkers.

Rob Goossens in ‘De slimste mens’

Zoals in elk seizoen vormt ook dit keer historicus Maarten van Rossem in zijn eentje de jury en ligt de presentatie in handen van Philip Freriks.

Inmiddels heeft Rob al vier afleveringen overleefd. Bovendien is hij al een aantal keer de slimste van de dag geworden. Je kunt dus wel zeggen dat Rob over flink wat algemene kennis beschikt. In de aflevering van dinsdagavond neemt hij het op tegen theaterregisseur Char Li Chung en zanger Milo Driessen.

Opnieuw winnaar van de dag

Al snel blijkt dat de twee mannen niet opgewassen zijn tegen de journalist. Na de eerste ronde ligt Milo nog aan kop, maar daar komt al snel verandering in. Uiteindelijk weet hij met maar liefst 519 seconden opnieuw de slimste van de dag te worden. Dat betekent automatisch dat Milo en Char Li in de finale tegen elkaar moeten strijden en na een spannende ronde gaat Milo er met de winst vandoor.

Kijkers vol lof over Rob Goossens

Kijkers zijn aangenaam verrast door de zevende aflevering van De slimste mens. Ze zijn vooral onder de indruk van Robs kennis. ‘Die Goossens ontpopt zich gaandeweg als een potentieel slimmerdje’, schrijft iemand op Twitter. Een ander reageert met: ‘Wow Rob gaat echt lekker, slimme gast!’

Wie moet er nou uit vanavond? Nooit gedacht dat Rob Goossens zo'n sympathieke gast zou zijn, en die andere twee zijn misschien nog wel leuker 😶❤️ #deslimstemens — madameminke (@madameminke) 19 juli 2022

Die #Goossen onpopt zich gaandeweg als een potentieel slimmerdje... #deslimstemens — Robert (@Stokstaartje020) 19 juli 2022

Rob is best slim 🧐#Deslimstemens — Alberdina🧜 Chatarina.🌍🚲🌳🐈‍⬛ (@dinie_van) 19 juli 2022

Wow Rob gaat echt lekker, slimme gast! #deslimstemens — mr White (@deltaOne71) 19 juli 2022

Je kunt zeggen wat je wilt, maar @GoosR weet gewoon wel veel.....ook al zijn het soms onzinnige vragen... Tom en kipkerrie??? 🙈😂 #deslimstemens — MissT (@TessiePowerrr) 19 juli 2022

Die Rob is wel on fire #deslimstemens — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) 19 juli 2022

Ik ook... Aangenaam verrast over zijn kennis, stoïcijnse houding en toch zichzelf blijven, wetende dat half NL hem toch niet mag. Ik nu dus wel...prettig verrast. #RobGoossens #slimstemens #deslimstemens https://t.co/Sy1b67mWvf — PdeG (@PdeGdb) 19 juli 2022

