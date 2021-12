Kijkers vragen zich hardop af of de lat voor deelname aan De slimste mens voortaan niet ietsje hoger moet worden gelegd.

De slimste mens-score

Acteur Jacob Derwig haalde eerder dit seizoen met 506 punten een achtste plaats in de top tien van beste scores ooit in het programma. Actrice Randy Fokke haalde met 512 punten een zesde plek en columnist Frank Heinen gooide alle records aan diggelen met maar liefst 663 punten. En daarbij blies hij maandagavond zijn concurrentie compleet omver.

Geen concurrentie voor Frank Heinen

Frank, die het gisteravond moest opnemen tegen podcastmaakster Vera Siemons en kunstenaar Koos Buster, had geen echte tegenstanders aan hen. De twee bleken niet helemaal de juiste kennis in pacht te hebben om op te kunnen boksen tegen Frank. Sterker nog, soms wisten ze helemaal geen antwoorden op de vragen van presentator Philip Freriks.

Nairobi

Zo werd gedacht dat de koekoek een soort uil was, wist geen van beide dat Nairobi de hoofdstad van Kenia is en waren de kandidaten in de veronderstelling dat de Amazone in Afrika ligt.

‘Gestuntel’

Dat de kijkers een hoger niveau gewend zijn én dat een stuk leuker vinden om naar te kijken, werd maar al te duidelijk op Twitter. “Wat een gestuntel”, klinkt het bijvoorbeeld. En: “Mag de lat weer ietsje hoger?”

Man man man…wat een gestuntel. #deslimstemens — Paul (@bountybasher99) 27 december 2022

Buiten Frank Heinen is het niveau bij de slimste mens ver te zoeken. En ook niet echt de betiteling "de slimste" waard. #deslimstemens — The Seek (@TheSeek82) 27 december 2022

Stuur ze gewoon allebei naar huis Philip. #deslimstemens — Sarah Nab (@sarah_nab) 27 december 2022

#deslimstemens met hele domme mensen 🙈 — SanderZeikneus (@Zeikneus1) 27 december 2022

Ik heb zulke kromme tenen dat ze zich in het laminaat hebben gegraven.#deslimstemens — Berry van den Bos (@berrybos) 27 december 2022

Behalve Jacob Derwig en Frank Heinen doen er dit jaar tot dusver alleen nitwits mee aan #deslimstemens



Mag de lat weer ietsje hoger,aub? Zo is er niks meer aan. — Jaap Bartelds (@jbartelds) 27 december 2022

Het niveau van deze finale. Mijn hemel… #deslimstemens — John den Braber (@JohndenBraber) 27 december 2022

Tsja, ga d’r maar aanstaan. Zou jij mee durven doen aan De slimste mens?

