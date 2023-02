Kijkers ‘De slimste mens’ teleurgesteld om afvaller: ‘Leukste kandidaat van dit seizoen’

Tot groot ongenoegen van de kijkers is dat publiekslieveling Erik van Looy.

Erik van Looy moet ‘De slimste mens’ verlaten

De presentator van de Vlaamse variant van het programma verscheen weer met een ooglapje, maar ging nu voor een exemplaar met de Belgische vlag erop. Erik ging goed van start. Voor de ronde ‘De galerij’ kwam, stond hij zelfs voor. Helaas wist hij zijn voorsprong niet vast te houden tijdens deze ronde. Sterker nog: na ‘De galerij’ stond Erik ineens onderaan. Hij kreeg een vraag waarbij hij icoontjes van boekengenres moest benoemen zoals ze aangegeven staan in de bibliotheek en begreep er niks van. Zouden ze in België soms andere icoontjes hanteren?

Dagfinale

Haroon werd met een flinke voorsprong slimste van de dag. De dagfinale moest dus gespeeld worden door Erik en Guido, en laat die laatste nou heel ervaren zijn in het spelen van dagfinales. Hij won maar liefst vier keer en weet goed hoe hij tactisch moet spelen. Toch heeft Erik ook al wat ervaring; hij won de dagfinale al drie keer. De twee begonnen aan de dagfinale met slechts acht seconden verschil. Spannend!

Afscheid

Ze gingen lang gelijk op, maar bij een vraag over priemgetallen ging het mis voor Erik. Hij paste gelijk, waarna Guido het ene na het andere goede antwoord opnoemde. Daarna volgde een vraag over acteur Liam Neeson, waar Erik weliswaar een boel van wist, maar vergat de bekende filmserie Taken te benoemen. Guido noemde dit wel en hiermee lag Erik uit het spel.

Reacties

Kijkers laten op Twitter weten in zak en as te zitten nu Erik moet vertrekken. Hij was een echte publiekslieveling. Dinsdagavond nemen Haroon en Guido het op tegen Quinty Misiedjan.

Jammer dat Erik uitgespeeld is.😕 Fijnste kandidaat dit seizoen! #deslimstemens — Tom Offermans (@TomOffermans) 6 februari 2023

Jammer dat Erik eruit ligt bij #deslimstemens Nu is de humor ook weer weg. — Anna Postma 🦆 (@AnnaIke) 6 februari 2023

Eeuwig zonde dat Erik eruit ligt #deslimstemens — Douwe.D (@DouweD2) 6 februari 2023

Aww wat jammer nou, Erik eruit, zijn humor en verhalen waren een verademing en hij wist ook veel.

Echt van hem genoten #erikvanlooy #deslimstemens — īngrīd stam (@ingridmeta) 6 februari 2023

Jammer dat Erik van Looy er uitligt. Heel goed gedaan, tot in de finale-week terwijl iedereen mss wel extra kritisch naar je kijkt. #deslimstemens #deslimste — Miriam 💖 (@mboschnl) 6 februari 2023

