Kijkers ‘De slimste mens’ tóch fan geworden van Jip: ‘Ze is een overlever’

De dag ervoor waren kijkers nog not amused over de ‘onsportieve actie’ van Jip, waarmee ze haar concurrent Roos Abelman vakkundig uit het programma bonjourde. Nu lijkt het tij gekeerd en reageren kijkers juist erg enthousiast op het optreden van Jip.

Jip in ‘De slimste mens’

Jip begint de uitzending al met de woorden: “Ik had hier eigenlijk niet mogen zitten, ik ben de kakkerlak van het seizoen.” Ze beseft zich maar al te goed dat ze de vorige aflevering niet doorkwam omdat ze zoveel vragen goed had, maar door tijd te rekken.

Flink wat fouten

Sympathiek dat ze dit toegeeft, vinden kijkers. Helaas maakt Jip de rest van de uitzending flink wat fouten. Zo haalt ze Patty Brard en Patricia Paay door elkaar, wat haar behoorlijk wat punten kost. Ook gaat ze de mist in bij een vraag over Euvgenia Parakhina. Jip noemt alles wat ze weet over de oorlog in Oekraïne op, terwijl de vraag over Euvgenia zelf gaat.

Dagfinale

De dagwinnaar wordt Jip dan ook niet. Anniko is met 475 punten de slimste van de dag. Carolina en Jip strijden tegen elkaar in de dagfinale. Menig kijker vroeg zich vast af of Jip weer zou gaan tijdrekken, maar dat bleek niet het geval. Bij de laatste vraag over Spiderman hoeft Jip slechts twee goede antwoorden te geven en dat lukt haar. Dat betekent dat uitdager Carolina na één aflevering al afscheid moet nemen.

Reacties

Kijkers reageren heel anders op het optreden van Jip dan de dag ervoor. Sterker nog: veel van hen zijn fan. Zo is het Frank van der Lende die haar op Twitter ‘overlever’ noemt. Haar winst wordt dit keer 'terecht’ genoemd en kijkers hopen dat ze de finale haalt.

Ha! Zit erg te genieten van De Slimste reeks dit jaar want veel meer thuis en ben dol op de overlever Jip. Hup Jip. #deslimstemens — Frank van der Lende (@FrankvdLende) 9 augustus 2022

Ik ben voor Jip! #deslimstemens Anniko lijkt mij iemand die zegt niet voor haar proefwerk geleerd te hebben en toch een 10 haalt. Slimpie 😊 — Ans (@ansleest) 9 augustus 2022

Jammer dat Jip van den Toorn na 7 keer niet verder mag (staat nu 3e) Ik genoot steeds weer van haar optreden. Ook Anniko is een topper!#deslimstemens — JTG. (@JTG202) 9 augustus 2022

Jippie! Hopelijk is dit genoeg voor de finale week Jip!



Jip moet de #slimstemens winnen.#deslimstemens — Luuk ten Have🚴‍♂️⛷🇺🇦🕊 (@luuktenhave) 9 augustus 2022

Mooie revanche van Jip. Dit keer was er geen speld tussen te krijgen. Finale terecht gewonnen. Ook vrij zeker van een finaleplaats. Maar Anniko kan haar nog inhalen. #deslimstemens — Jos Meijers (@buitengebruik58) 9 augustus 2022

Het lijkt mij super een keer een avond met Jip bier te drinken in Groningen. #deslimstemens #slimstemens — Luuk ten Have🚴‍♂️⛷🇺🇦🕊 (@luuktenhave) 9 augustus 2022

Bron: KRO-NCRV, Twitter