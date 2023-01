Kijkers ‘De slimste mens’ vallen massaal over antwoord op mus-vraag: “Niveau is weer hoog” Beeld NPO

Niet alleen de kandidaten in De slimste mens zijn fanatiek: de kijkers thuis doen minstens net zo gedreven mee. En als een kandidaat dan een antwoord geeft dat in hun ogen niet slim is, geven ze daar maar al te graag kritiek op. Gisteravond was het weer raak: als cabaretier Boban Benjamin Braspenning de vraag krijgt wat hij van mussen weet, vallen kijkers op Twitter massaal over zijn antwoord.