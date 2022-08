Kijkers ‘De slimste mens’ verbaasd door déze ‘domme actie’ van Ferdi Stofmeel

De acteur nam het in de aflevering van woensdagavond op tegen cabaretier Jasper van Kuijk en acteur en presentator Erik van Muiswinkel.

Aan elkaar gewaagd

Vanaf het begin was gelijk duidelijk dat Erik goed op dreef was. Met zijn hoge score wist hij zichzelf te bekronen tot dagwinnaar. In de slotronde moest Ferdi het dan ook opnemen tegen Jasper (die om déze reden niet fysiek in de studio aanwezig was). Hoewel de heren aan elkaar gewaagd waren, kostte een vraag over balsamico-azijn Ferdi de kop.

Ferdi Stofmeel krijgt volle laag

Hij kwam maar niet op de juiste antwoorden waardoor de zenuwen het overnamen. Het resultaat? Ferdi bleef dezelfde dingen herhalen. Dat kan natuurlijk iedereen overkomen, maar op Twitter krijgt de acteur de volle laag. Kijkers begrijpen niet waarom hij niet gewoon ‘pas’ riep.

Black-out?

‘Weg laten zakken en steeds dezelfde antwoorden geven en dat terwijl Jasper nog kan antwoorden. En dan ‘pas’ zeggen bij vier seconden, jemig man, Ferdi?’, schrijft een kijker op Twitter. Ook anderen vragen zich af waar hij mee bezig was: ‘Jee, wat deed Ferdi nou?’ De meesten denken dat hij last had van een 'black-out’ en dat kunnen sommige kijkers zich wel inbeelden. ‘Bij De slimste mens heeft mijn naamgenoot het “tactisch verkeerd aangepakt”. Ik herken dat wel, Ferdi.’

Bij De Slimste Mens heeft mijn naamgenoot het "tactisch verkeerd aangepakt".

Dus balsamico is niet hetzelfde als vinaigrette? #deslimstemens — Eric Böhm (@EricBhm3) 24 augustus 2022

