Kijkers ‘De slimste mens’ verbazen zich over gebrek aan dierenkennis

Vrijdagavond keken ruim 1,2 miljoen mensen naar het tv-programma. Op het 20 uur journaal na, was De slimste mens dan ook het best bekeken programma van de dag.

Soumaya Ahouaoui in ‘De slimste mens’

De nieuwste kandidaten was actrice Soumaya Ahouaoui, bekend van de dit jaar verschenen film Marokkaanse bruiloft. In de vierde ronde, de galerij, hoopte ze haar lage score op te krikken, maar dat pakt niet helemaal uit zoals gewenst.

Zwart-wit dieren

Haar opdracht: de namen noemen van zwart-witte dieren die op foto’s te zien waren. De zebra en panda herkende ze nog wel, maar toen kwam er een orka in beeld en kreeg ze het benauwd. De actrice was ervan overtuigd dat het ging om een dolfijn. Ook de ekster (“meeuw of kraai?”), pinguïn en das herkende ze niet.

‘Das’ pech

Mede-kandidaten Teun van den Elzen en Stefan van der Wielen lukte het wel om een paar dieren op te noemen. Alleen de das herkende niemand.

Op Twitter verbazen de kijkers zich over de gebrekkige dierenkennis van de deelnemers.

denk vanavond voor het slapengaan nog even aan de das. Het vergeten dier #deslimstemens pic.twitter.com/u50p9KT6eP — Daan Bultje (@daanbultje) 12 augustus 2022

Als je zelfs een pinguin niet herkent dan hoor je daar niet#slimstemens — RealityFan (@bbb22fan) 12 augustus 2022

