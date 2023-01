Kijkers ‘De slimste mens’ woest over tactisch spel van Mátyás: ‘Walgelijk!’

Yeliz ging vlammend van start. Na de eerste ronde stond ze zelfs aan kop. Toch werd ze gaandeweg ingehaald door Anniek, die duidelijk niet haar sterkste dag had, maar tóch weer dagwinnaar werd.

Dagfinale ‘De slimste mens’

Yeliz kwam met een voorsprong op Mátyás in de dagfinale terecht. Helaas voor haar bleef van haar voorsprong al gauw niks meer over. Mátyás kreeg vervolgens een vraag over mosselen voor zijn kiezen. Als bioloog zou hij daar toch alles over moeten weten, maar de goede antwoorden bleven uit.

Mátyás laat minuut wegtikken

Daarop besloot Mátyás voor tactisch spel te gaan. Yeliz had nog maar 10 seconden op de klok, maar hij besloot om bijna een hele minuut weg te laten tikken, zodat hij onder de 10 seconden uit zou komen. Zo mocht hij bij de volgende vraag, over Canada, als eerste starten en had hij maar één goed antwoord nodig om Yeliz weg te spelen. Dat lukte hem op het nippertje. Met nog maar 3 seconden op de klok gaf hij een goed antwoord.

Bekende tactiek

Dit is een tactiek die veel wordt toegepast bij De slimste mens. Hoewel de meeste kandidaten slechts een paar extra seconden laten wegtikken, is een hele minuut wel heel extreem.

Reacties

De kijkers zijn dan ook niet van het gedrag van Mátyás gediend. Ze noemen het op Twitter ‘ontzettend onsportief’ en zelfs ‘walgelijk’. Ze vinden dat het programma met maatregelen moet komen, waardoor dit tactische spel niet meer is toegestaan.

Sorry hoor maar als je toch zo wilt winnen echt walgelijk..pas in godsnaam die regels aan!!!! #DeSlimsteMens — Lisa (@ApexLisa33) 2 januari 2023

Dit zou dus niet moeten kunnen. Halve minuut laten zakken. Gewoon regel van max 10 seconden invoeren. #deslimstemens — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) 2 januari 2023

Ze hebben bij #deslimstemens nog steeds niets bedacht om dit soort enigszins onsportief gedrag te voorkomen! — Criticus Primus (@CriticusP) 2 januari 2023

Schrap die regel dat kandidaten tijd mogen rekken in de finale! Wij kijkers ergeren ons er dood aan!!! #deslimstemens — Polly (@Haddock789) 2 januari 2023

Blijven lullen: Irritante manier om een spelletje te winnen #deslimstemens — Peter Punt (@vergezicht) 2 januari 2023

Vanavond mag componist en model Sarah Neutkens een poging wagen om Mátyás en Anniek te verslaan:

Bron: KRO-NCRV, Twitter