Kijkers ‘De slimste mens’ zien de koning van de dagfinale verliezen in de dagfinale

Helaas is ook de koning van de dagfinale niet onschendbaar: woensdagavond bleek Guido’s tegenstander toch te sterk. Nu is hij het die het strijdtoneel moet verlaten.

Mátyás Bittenbinder is terug

Bioloog Mátyás Bittenbinder was de uitdager van de avond. Quinty Misiedjan werd wederom de slimste van de dag met 315 seconden op de klok. Guido moest de dagfinale tegen Mátyás spelen met een flinke achterstand: hij had 126 seconden en Mátyás 283 seconden.

Dagfinale tussen Guido en Mátyás

Het mocht dan misschien zijn achtste zijn, maar Guido kreeg een sterke tegenstander tegenover zich, waarvan ook nog eens bekend is dat hij niet vies is van tactisch spel. Sterker nog: Mátyás kreeg daar eerder in het seizoen al flink wat kritiek op.

Guido valt af

Bij de eerste vraag ging het al meteen mis. “Wat weet jij over De zeven vinkjes?”, werd aan Guido gevraagd. Nou, niet zoveel! Hij kwam niet verder dan: “Een schilderij? Slavinken?” Mátyás wist wel dat het over een boek ging en vergrootte meteen zijn voorsprong flink. Bij vragen over de rollator en lasagne probeerde Guido zich fanatiek terug te vechten. Hij kreeg het duidelijk heet onder de voeten, maar zette alles op alles. Helaas werd een vraag over ivoor hem fataal. “Je blijft voor altijd de koning van de finale in de Slimste-geschiedenis”, gaf Philip hem mee. “Ik heb ervan genoten, dankjewel”, aldus Guido. Donderdagavond wordt weer een spannende uitzending, want dan nemen Mátyás en Quinty het op tegen de nummer twee in het klassement: actrice Anniek Pheifer.

Reacties

De meningen van de kijkers thuis? Die zijn weer lekker verdeeld! Zo vindt de een het jammer dat Guido eruit ligt, terwijl de ander het terecht vindt. En waar de een Quinty vrijdag graag met de bokaal ziet vertrekken, noemt de ander haar spel ‘uitgekookt’.

stiekem hoop ik echt dat quinty de slimste mens wint #deslimstemens — maud ✨ (@maudschr41) 8 februari 2023

Jammer dat Guido eruit is. Hele leuke positieve kandidaat. #deslimstemens — Irene ♡ (@iHeartNouis) 8 februari 2023

Jammer dat Guido Spek eruit ligt. Viel te verwachten, maar vond hem echt de smaakmaker van dit seizoen. #deslimstemens — Roy Ramaker (@royramaker) 8 februari 2023

Eindelijk pffff. De eerste deelnemer die de finale week heeft bereikt zonder ooit de slimste te zijn ligt eruit. Zegt wel genoeg over het niveau dit seizoen. #deslimstemens — Evert van 't Hof (@EvertBreaker) 8 februari 2023

Guido is wel een leuke gast maar had weinig kennis. Net zoals de andere 2 trouwens #deslimstemens — Fiep (@Fiep88902104) 8 februari 2023

#quinty niet de slimste gewoon de uitgekooktste #deslimstemens — eMBee (@MoniqueBrekelm1) 8 februari 2023

Bron: KRO-NCRV, Twitter