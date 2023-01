Kijkers ‘De slimste mens’ zien hoe tactische Mátyás er nu zelf tactisch wordt uitgespeeld: ‘Goed gedaan, Queeny’

En dat zorgde ervoor dat de kijkers op het puntje van hun stoel zaten.

Queeny en Mátyas in de dagfinale

Schrijver Martin Rombouts werd maandagavond slimste van de dag. Dat betekende dat Queeny en Mátyás tegenover elkaar kwamen te staan in de dagfinale. Er stond een hoop op het spel. Mátyás was gedreven om die zeven afleveringen uit te zitten, maar Queeny wilde natuurlijk niet na één aflevering al naar huis.

Tactisch spel

Queeny begon met een flinke voorsprong: 315 seconden op de klok versus 159 seconden. Toch weten we van De slimste mens dat er zelfs in zo’n situatie nog een boel kan gebeuren. En Mátyás staat erom bekend dat hij goed is in tactisch spelen.

Mátyás uitgeschakeld

Maar dat spelletje kende Queeny duidelijk ook. Na een aantal vragen stond zij op 65 seconden en Mátyás op 7. Hij wist twee goede antwoorden te geven op de vraag over Lodewijk de veertiende. Queeny deed een goede poging, maar wist niet genoeg goede antwoorden te bedenken. Ze besloot de tijd weg te laten tikken tot er nog maar 2 seconden op haar klok stonden, versus 3 seconden op de klok van Mátyás. Queeny kreeg een vraag over Denzel Washington. Binnen haar 2 seconden wist ze ‘acteur’ te roepen, waarmee ze zichzelf naar de volgende aflevering speelde. Mátyás moest hiermee het strijdtoneel verlaten.

Reacties

De kijkers thuis hebben behoorlijk zitten zweten door deze spannende dagfinale. ‘Ik zit met zweethandjes op de bank’, schrijft een kijker. Op Twitter laat men massaal weten fan te zijn van Queeny en haar slimme spel.

Goed zo Queeny #deslimstemens — ON/OFFICE werker 💻 ❤💜 (@JeannevanH) 9 januari 2023

Zo! Ik zit met zweethanden op de bank! Maar @QueenyRaj is door! 💪🏻#deslimstemens — Colinda Weterings-Dijkstal (@C_Weterings) 9 januari 2023

Dat was een erg spannende finale van #deslimstemens. En ik vind Queeny Rajkowski een sympathieke kandidaat. pic.twitter.com/Vf9J4D1DM9 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 9 januari 2023

Bron: KRO-NCRV, Twitter