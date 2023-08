Kijkers ‘De slimste mens’ zien sterke speler vertrekken: ‘Hij had tactischer moeten spelen’

Nandi van Beurden was de uitdager van de avond. Zij liet weten dat meedoen aan De slimste mens een behoorlijke angst van haar was. Daar was weinig van te zien, want ze speelde hartstikke goed. Sterker nog: ze werd dagwinnaar met 367 seconden op de klok. Daarmee was ze Tom, die al drie dagen winnaar van de dag was, te slim af.

Spannende dagfinale in ‘De slimste mens’

De dagfinale werd gespeeld door Hidde en Tom. Hidde speelde de dag ervoor al een dagfinale, maar voor Tom was dit nieuw terrein. De twee gingen lange tijd gelijk op. Hidde liep steeds aan kop tot een vraag over ASML zorgde dat Tom een aantal seconden hoger stond. Helaas voor Tom dacht hij er niet aan om tactisch te spelen. Hij paste terwijl hij luttele seconde boven Hidde stond, terwijl het slimmer was geweest om één seconde onder Hidde te passen. Dan zou hij namelijk bij de volgende vraag weer mogen beginnen.

Exit voor Tom Kleijn

Bij de volgende vraag, over turf, maakte Tom dezelfde fout. Hij paste toen hij 33 seconde op de klok had en Hidde 30. Hidde hoefde slechts twee goede antwoorden te geven bij de volgende vraag, over Flodder, en dat lukte hem. Tom baalde als een stekker, want dat betekende dat hij het spel moest verlaten.

Reacties

De kijkers thuis zijn meedogenloos: ‘Hij doet het zelf, had hij maar tactisch moeten spelen’, wordt er geschreven. Opvallend, want vorig seizoen werd tactisch spel meer dan eens gehekeld door de kijkers. Hoewel dat waarschijnlijk vooral was in situaties waarbij er nog veel meer seconden op de klok stonden dan 33.

Oef er uit op Ma Flodder.

Jammer goeie speler. @TomKleijnNL #deslimstemens — iDymff 🤓 (@Dymff) 3 augustus 2023

Tom heeft voor altijd een hekel aan veen en aan Ma Flodder...

Hij roept nu de hele tijd "schorremorrie" hahaha.



Anyway. Ik wilde dat geen van deze 3 ging...#deslimste #slimstemens #deslimstemens #slimstemensnl pic.twitter.com/9Xhayolldr — Anders Lundgren (@TotallyAnders) 3 augustus 2023

Balen voor Tom maar hij doet het zelf. Had hij maar tactischer moeten spelen #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 3 augustus 2023

Ooh zo jammer, op 3 sec verliezen. Maar wel mooi 3 x #deslimstemens 👊 @TomKleijnNL — merieke bredewold (@merbrewold) 3 augustus 2023

Bron: KRO-NCRV, Twitter