Kijkers 'De slimste mens' zien Yuki expres verliezen: “Wat onnodig”

Yuki Kempees, die we kennen van KrisKross Amsterdam en Expeditie Robinson, was maandagavond ‘de uitdager’ in De slimste mens. Waar hij in Robinson een behoorlijke doorzetter was, was hij dat nu niet bepaald. Hij gaf namelijk op!