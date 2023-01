Kijkers ‘De Verhulstjes’ in een deuk om gênante verjaardagsverrassing voor Viktor: ‘Zat ik maar in dat vliegtuig’

Daar dacht zus Marie alleen anders over. Tot grote hilariteit onder de kijkers.

Verjaardag van Viktor

Op zijn verjaardag vertrekt Viktor naar Gran Canaria voor de opnames van Love island: het programma dat hij presenteert. Op het vliegveld heeft hij afgesproken met vader Gert, stiefmoeder Ellen en zus Marie. Zij vliegen namelijk mee naar Gran Canaria en hebben er een huis gehuurd. Wel zo gezellig!

Snode plannetjes van Marie

Hoewel Viktor zijn verjaardag het liefst zo stilletjes mogelijk voorbij laat gaan, heeft Marie toch wat snode plannetjes. Ze weet namelijk dat haar broer een hekel heeft aan dit soort aandacht en vindt het daarom juist grappig om hem eens even goed in de spotlights te zetten. Dat begint al op het vliegveld, waar het gezin Viktor opwacht met feesthoedjes op, tot groot ongenoegen van de jarige.

Verjaardagslied in het vliegtuig

In het vliegtuig doet Marie er nóg een schepje bovenop. Stiekem spreekt ze met het cabinepersoneel af dat ze halverwege de vlucht taart mag serveren én een verjaardagslied mag zingen over de intercom. Vooraf deelt ze ongezien feesthoedjes uit aan de andere reizigers.

Gênante verrassing

“Hallo allemaal, het is vandaag de verjaardag van mijn broer Viktor en ik denk dat hij het heel leuk vindt als we met z’n allen een liedje voor hem zingen”, roept Marie over de intercom. En jawel, iedereen doet mee! Viktor kan wel door de grond zakken.

Reacties ‘De Verhulstjes’

De kijkers van De Verhulstjes moeten smakelijk lachen om deze gênante verrassing. De een begrijpt Viktor goed en schrijft: ‘Ik zou mijn zus ook haten als ze dat zou doen.’ Een ander vindt de actie van Marie juist geweldig en laat weten: ‘Ik gun iedereen een zus als Marie’. Waar de kijkers het wél over eens zijn is dat ze allemaal graag in dat vliegtuig hadden willen zitten.

Ik zou mijn zus zo hard haten moest ze dat doen. 🙈😂 #deverhulstjes — Lientje (@Lientjevh) 22 januari 2023

IK WOU OOK DIE VLIEGTUIG ZITTEN MAAAT HAHAHAHA #deverhulstjes — Tatjana (@Itsmextatjana) 22 januari 2023

marie is zo’n pestkop, ik hou zoveel van die meid 😭 #deverhulstjes — raph (@splitindelucht) 22 januari 2023

Die Marie. Ze laat het hele vliegtuig even zingen voor Victor.. #deverhulstjes pic.twitter.com/0Z4J0LWaKf — Lieve_Kyr (@SchlangenKyra) 22 januari 2023

Ik had er graag bij geweest zijn in dat vliegtuig! Had mij kapot gelachen! 🤣 #deverhulstjes 💕 — 𝘌𝘷𝘢 ♡ (@EvaAnnHeartsx) 22 januari 2023

Ik wens iedereen toch een zus zoals @MarieVerhulst #deverhulstjes — Frauke✨ (@FraukeNaessens) 22 januari 2023

Beschaamd in Viktor zijn plaats, verschrikkelijk! 🙈 #deverhulstjes pic.twitter.com/uQScIYbyIc — A L I N E (@ALINEdebois) 22 januari 2023

Bron: Videoland, Twitter