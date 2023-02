Kijkers ‘De Verhulstjes’ verdrietig om overlijden hond Marcel

“Ik val nu in een zwart gat op zondagavond”, schrijft een kijker op Twitter.

Het overlijden van Marcel

Op dierendag lieten de Verhulstjes al weten dat hun geliefde viervoeter Marcel niet meer onder ons is. Dat dit tragische gebeuren ook in de realityserie van de familie zou komen, was een feit, maar wanneer was nog even de vraag. We zagen Marcel in eerdere afleveringen nog vrolijk rondhuppelen. In de allerlaatste aflevering van het seizoen bleek het toch zover.

Emotionele Ellen

Ellen vertelde over de operatie die Marcel moest ondergaan: “Hij heeft geleden. Hij kwam daarna weer naar huis, maar kreeg een terugval. Toen heeft hij nog een week in een kliniek gezeten en daarna was hij weer eventjes zichzelf.” Helaas kwam het toch niet meer goed, Marcel stopte met eten. “Ik heb er wel vrede mee dat hij in zijn slaap is gestorven. Dat we zelf die beslissing niet hoefde te nemen”, vertelde Ellen in tranen.

Toen was er nog maar één

Alleen hond Leo bleef over en die wordt goed verwend. Zo zagen we hoe Leo bij Gert en Ellen op de slaapkamer mag slapen, wat niet bepaald goed bleek voor de nachtrust van Gert. Ook mocht Leo mee naar het werk van Gert, wat dan weer niet zo goed was voor de werkprestaties van Gert.

Viktor als figurant

Gelukkig stond niet de hele aflevering in het teken van verdriet, er viel ook nog wat te lachen. Zo ging Viktor mee naar musicalrepetities van Gert. De zoon van Gert kan alleen niet zo goed stilzitten, en kon het niet laten om zich met de scènes te bemoeien. Het duurde niet lang of hij had zichzelf opgeworpen als figurant. Eerst werd er tegengestribbeld door zowel Gert als de regisseur, maar Viktor kreeg het uiteindelijk toch voor elkaar. Aan het einde van de aflevering zagen we hoe hij schitterde in zijn rol als wielrenner tijdens de première van de musical.

Reacties ‘De Verhulstjes’

De reacties van de kijkers op Twitter zijn vooral verdrietig. Om de ontroerende beelden over het overlijden van Marcel, maar ook omdat het seizoen van De Verhulstjes alweer voorbij is.

Je voelt de pijn van Ellen. Wat heeft ze goed voor Marcel gezorgd. #deverhulstjes — Lieve_Kyr (@SchlangenKyra) 12 februari 2023

Vanavond ist alweer de laatste aflevering van #DeVerhulstjes 😭 daarna gaar er weer een zwart gat zijn op mijn zondagavond — Kimmeke Luyten 🦋⚘️ (@Kimpy001) 12 februari 2023

de laatste afl alweer van De Verhulstjes.. janken dit. Ik leef voor deze programma. #deverhulstjes — Tatjana (@Itsmextatjana) 12 februari 2023

Bron: Videoland, Twitter