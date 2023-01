Kijkers ‘De Verhulstjes’ zien Ellen stuntelen op segway: “Ik moet huilen, ik wil eraf!”

De Verhulstjes krijgen de tour van de enthousiaste tourguide Alex. Eerst krijgen ze allemaal een haarnetje uitgedeeld en daarna een helm. Voor Viktor is dat al de eerste uitdaging, zijn helm past namelijk niet. “I have a big head, hè”, zegt hij tegen Alex. Daarna vertelt Viktor een grappige anekdote: “Ze hebben bij mijn geboorte drie keer mijn hoofd moeten meten, omdat ze dachten dat het niet klopte, maar het klopte wel.”

De Verhulstjes op segway-tour

Als iedereen voorzien is van een helm in juiste maat, begint Alex met zijn uitleg. Alleen lijkt Ellen niet echt te luisteren. “Ik ben heel rap verstrooid. Ik kan me niet goed concentreren, dus nee, ik luisterde niet”, verklaart ze. En dat had ze misschien beter wel kunnen doen...

Gelijk het verkeer in

Marie is de eerste die op de segway mag, en ze blijkt een talent! Ze rijdt soepel een paar rondjes over het plein. Dan is Ellen aan de beurt, en dat ziet er toch anders uit. “Ik moet er wel aan wennen”, aldus de stuntelende Ellen. “Ik heb een beetje schrik om dit op de weg te moeten doen.”

Toch moet ze eraan geloven, de groep gaat gelijk de openbare weg op. Als ze de eerste rotonde oprijden, gaat het al mis. Er komt een auto aan die voor haar moet remmen. “Ik vind het gevaarlijk, ik moet al stoppen, ik ben al in paniek”, roept Ellen. Verschrikt stapt ze af. “Ik vind het niet leuk, ik raak in de stress.”

Ellen vindt het vreselijk

De rest van de tour komt het niet meer goed. Ellen is continu in paniek. Marie haalt daar stiekem wel genoegen uit: “Ellen was een keer ergens niet de beste in. Ik was eigenlijk wel blij om dat te zien.” Als Ellen een kruispunt op moet rijden, heeft ze de segway niet meer onder controle. “Nee, nee, nee”, schreeuwt ze. Alex moet ingrijpen en remt haar af. Daarna valt Gert ook bijna. “Nu durf ik helemaal niet meer”, zegt Ellen met tranen in haar ogen. “Nu moet ik weer de weg op, maar ik wil eraf. Ik heb zin om te huilen, ik vind dit echt niet leuk.”

Reacties

Er komt gelukkig snel een einde aan de tour, waarna het gezin cocktails gaat drinken. Ellen vat haar ellende nog even samen: “Dat was echt mijn ding niet. Ik was heel ongelukkig, ik heb mezelf nog nooit zo gezien. Het was vreselijk.”

De kijkers van De Verhulstjes leven mee met Ellen. “Ellen op die segway zou ik echt zijn”, schrijft een Twitteraar. “Dit kan toch niet goed gaan”, schrijft een ander. Maar er waren ook kijkers die juist heel erg om het gestuntel moesten lachen.

Ellen op die segway zou ik echt zijn hahaha #deverhulstjes — Darline🙏❤️ (@DarlineMaus) 29 januari 2023

Ellen op de segway, kan toch niet goed gaan.... pic.twitter.com/n5Y51Rl3IP — Lars Hogenboom (@lars_hogenboom) 29 januari 2023

“ellen rijdt met een segway en een segway rijdt met gert”



heb nog nooit zo hard gelachen om 12u ‘s nachts — sem (@repeatjosh) 22 januari 2023

Ik heb zo juist de vorige aflevering van #deverhulstjes gezien en ik lach echt zo hard met dat programma! Love it 😂 — Nicky👸🏼 (@fashionminion95) 29 januari 2023

