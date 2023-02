Kijkers ‘De Verhulstjes’ zien op tegen de aflevering van volgende week over Marcel: ‘Dat wordt wenen’

De volgende aflevering van de reallifesoap staat namelijk in het teken van het overlijden van hond Marcel, en daar zien de kijkers als een berg tegenop.

Garnalenvissen en uien snijden

De aflevering van zondagavond was gelukkig nog even plezant als altijd. Zo zagen we hoe Ellen en Marie voor dag en dauw opstonden om te gaan garnalenvissen met huishoudster Martien en haar club. Marie en Gert gingen soundchecken met Gerts grootste fan: de 37-jarige Thomas, die het syndroom van Down heeft. In de tussentijd maakten Ellen en Viktor thuis spaghettisaus. Viktor had wel wat moeite met het snijden van de uien, maar besloot op tijd in te grijpen en een duikbril op te zetten.

Een record op de crosstrainer

Het werd ook een sportieve aflevering. Zo zagen we hoe Viktor het persoonlijke record van Gert wilde verbreken. Gert wist meer dan 1020 calorieën in een uur te verbranden op de crosstrainer. Viktor dacht dat record wel even te kunnen verpulveren, maar zo makkelijk ging dat niet. Zwetend, piepend en kreunend stond hij een uur te zwoegen. De kijkers thuis verloren massaal hoop, maar voilà, het lukte hem toch om zo’n twintig calorieën meer te verbranden dan zijn vader. We zagen ook hoe Gert en Viktor later in de aflevering samen een eindje gingen fietsen. Ook dat viel Viktor behoorlijk zwaar, met twee terraspauzes tot gevolg.

Overlijden van Marcel

Een aflevering eindigt altijd met een vooruitblik naar de aflevering van de week erop. Helaas lijkt dat lang niet zo’n lollige te gaan worden als deze, aangezien het overlijden van hond Marcel erin centraal staat. Hoewel Ellen in de aflevering van zondag nog vertelde dat de gezondheid van Marcel goed was, hij weliswaar een operatie aan zijn urinebuis moest ondergaan, maar dat ze daar alle vertrouwen in hadden, blijkt dus dat dit toch niet goed is afgelopen. “Hij heeft gevochten als een leeuw. Ik ben supertrots op hem”, vertelt Ellen in tranen in de vooruitblik.

Reacties ‘De Verhulstjes’

De kijkers thuis zagen al aankomen dat het overlijden van de hond dit seizoen aan bod zou komen. De Verhulstjes deelden namelijk op dierendag al dat Marcel gestorven was. Massaal laten kijkers op Twitter weten dat ze opzien tegen de aflevering: ‘Dat wordt wenen.’

Amaai, die “volgende keer in #deverhulstjes” heeft me nu al gebroken. Marcel 💔 — Ulrike⁷ 아포방포 🃏🧑‍🚀🌊 (@taerashbag) 6 februari 2023

Ik ga volgende week echt janken 😢 #deverhulstjes — kyenta (@kyenta_ca) 5 februari 2023

Ooooh volgende week gaat het over het overlijden van Marcel 😭 #deverhulstjes — Kimmeke Luyten 🦋⚘️ (@Kimpy001) 5 februari 2023

Heb effe onze kat extra hard geknuffeld na dat voorstuk voor #DeVerhulstjes. Vond ze helaas niet zo leuk, vriend was het slachtoffer 😬 — Nikky ♻️💊 (@nikkyverhoeven) 5 februari 2023

volgende week wordt wenen 😭 #deverhulstjes — Pauline (@paulinetr3) 5 februari 2023

In de serie ‘Story of my life’ vraagt Libelle sterren het hemd van het lijf aan de hand van hun eigen Instagramfoto’s. Dit keer: musicalactrice Bettina Holwerda:

Bron: Videoland, Twitter