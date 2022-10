Kijkers diep onder de indruk van Israel van Dorsten: ‘Zo veerkrachtig na Ruinerwold-nachtmerrie’

Zat jij zondagavond ook weer aan de buis gekluisterd voor een nieuw seizoen Boerderij Van Dorst? Dan heb je je vast omver laten blazen door de prachtige persoonlijkheid van Israel van Dorsten, één van de kinderen van Ruinerwold.

Zondagavond is te zien hoe Raven van Dorst twee gasten op de boerderij ontvangt: Jaimie Vaes en Israel van Dorsten. Twee gasten die de kijkers enorm verbazen.

Verrassende gasten

Jaimie Vaes praat in de uitzending openlijk over de gewelddadige relatie met Jorik Scholten (Lil’ Kleine). Kijkers zijn verrast over de kwetsbaarheid die onder haar flamboyante uiterlijk schuilgaat. Maar nóg verraster zijn ze als ze Israel van Dorsten horen praten.

Israel van Dorsten

Als één van de kinderen van Ruinerwold zat Israel jarenlang opgesloten. Toch heeft hij een verbazingwekkende wijsheid en een enorm doorzettingsvermogen. Zodra hij de boerderij op komt, gaan hij en Raven de diepte in, bespreken ze zijn verleden en de documentaire die daarover gemaakt werd. “Als je het kunt omvormen tot iets positiefs, maakt dat het verleden draaglijker”, zegt Israël over zijn tijd in Ruinerwold.

‘Boerderij Van Dorsten’

Daarna steekt hij direct zijn handen uit de mouwen. Een rondje over het erf en hij weet direct alles te vertellen over het reilen en zeilen op de boerderij. Hij weet dat het stro in de moestuin goed is voor de planten. “Zo spat het water niet op en blijven de bladeren beter. En als het gaat composteren geeft het weer voeding.” Raven constateert dat dit hun laatste seizoen zal zijn en dat het programma vermoedelijk omgetoverd zal worden tot Boerderij Van Dorsten. Ook helpt Israel Raven moeiteloos met het maken van een nieuw kippenhok.

De diepte in

Even later gaan ze in de gesprekken weer de diepte in. Israel vertelt dat zijn vader in een instelling woont, maar dat hij blij is dat ze geen contact hebben. “Ik weet nog niet zo goed hoe ik met alle gevoelens moet omgaan als ik hem zie”, legt hij uit. “Aan de ene kant is er kwaadheid, aan de andere kant kan ik dat niet meer uitdrukken omdat hij oud en zwak is.” Daarmee doelt Israel op de hersenbloeding die zijn vader heeft gehad. “Ik heb daarom wel therapie”, vertelt hij open.

‘Wat een mooi mens’

Raven is diep onder de indruk van Israel. “Jij had toch geen contact met de buitenwereld?”, zegt Raven grappend. “Hoe kom jij zo wijs?” Ook bij de kijkers komen zijn bescheidenheid, rust, wijsheid en openheid keihard binnen. ‘Wat een mooi mens’, klinkt het massaal op Twitter.

Als je na een zwarte bladzijde weer nieuwe regels wil lezen, is hier het voorbeeld met Israël.

Wat is het een mooi mens geworden. #boerderijvandorst — Ron Bouwman (@bouwmanron) 30 oktober 2022

Jaren van de buitenwereld afgesloten zijn, maar mijlenver voor op de maatschappij lopen…dan ben je een hele grote. #Israel #boerderijvandorst — Nick Rietveld (@NickRietveld92) 30 oktober 2022

Wat een ontzettend lieve en hardwerkende jongen is Israël 👏🏼#BoerderijVanDorst — Celine (@11celine) 30 oktober 2022

Gun Israël echt de liefde. Wat een mooi persoon zeg! #boerderijvandorst — Olga (@_ollie_84) 30 oktober 2022

Ik ben stiekem een beetje verliefd op Israel van Dorsten 😊 #boerderijvandorst — Yako (@bronkhorst29) 30 oktober 2022

“Ik ga de wereld niet redden, heb wel betere dingen te doen.”

Wat een leuke jongen die Israel, echt bijzonder hoe veerkrachtig een mens kan zijn na zo’n nachtmerrie… #boerderijvandorst — jose duindam 🌱🌎 (@joseduindam) 30 oktober 2022

'Als je jezelf bent, dan ben je gelukkig'



Israel van Dorsten #boerderijvandorst — Jenny (@JennyBak7) 30 oktober 2022

Je moet niet echt angst tonen, want dan denken ze dat ze de baas zijn; het ging over de haan, maar wat een wijsheid heeft die jongen #israel #boerderijvandorst — Zunne (@Zunneyoga) 30 oktober 2022

'Jij had toch geen contact met de wereld, waarom weet jij zoveel'.



Gotta love Raven. 😂#boerderijvandorst — Rianne (@rianne_vs) 30 oktober 2022

Bron: NPO, Twitter.