Kijkers ‘Down the road’ geraakt door Liam: “Ik wil zo graag een normaal mens worden”

Maar het is vooral één gesprek dat de kijkers bij bleef.

Down the road

Het was een aflevering met een lach en een traan. De groep mocht in een helikopter vliegen, slapen op een boot, paardrijden op het strand, oesters eten en karaoke-zingen. Vooral om dat laatste lagen kijkers behoorlijk in een deuk.

Schaamteloze eerlijkheid

Net als om de schaamteloze eerlijkheid van de jongeren. Zo lieten Kai en Nick er geen gras over groeien dat ze de oesters ronduit goor vonden. En werden er een aantal niet zo gelukkig van de helikoptervlucht. Zo zat Lizzy met een kotszakje voor haar neus en viel Thirza in slaap! Ook wanneer de een geen zin had in paardrijden op het strand en de ander het slapen op de boot nogal saai vond, werd dat gewoon gezegd.

Liam

Maar er werd niet alleen gelachen... Wanneer Gordon aan Liam vraag hoe het met hem gaat, raken ze in gesprek over zaken die hij lastig vindt. Hij legt uit dat hij het moeilijk vind om jongens en meisjes met het syndroom van Down te leren kennen. Dat komt omdat hij het niet goed kan accepteren dat hij zelf ook het syndroom van Down heeft.

‘Normaal mens’

“Ik wil graag een normaal mens worden”, zegt Liam verdrietig. Hij denkt dat mensen zonder Down beter zijn en legt uit dat hij weleens gepest wordt. Gordon vertelt hem dat hij een normaal mens is en dat iedereen in zijn omgeving ontzettend blij met hem is. Dat lijkt hem goed te doen.

Reacties

Op Twitter reageren kijkers geraakt op de uitspraken van Liam. “Lieve Liam, mensen zonder Down kunnen echt heel veel leren van jou. Veel mensen zonder Down zijn niet zo ‘normaal’ als je denkt hoor”, schrijft een Twitteraar.

Ik wil graag een normaal mens worden....ach Liam toch....volg het nieuws in NL en je komt erachter dat die niet bestaan #downtheroad — Lieke (@liekedeman1) 8 februari 2022

Lieve Liam, mensen zonder Down kunnen echt heel veel leren van jou!

Veel mensen zonder Down zijn ook niet eens zo ‘normaal’ als je denkt hoor #downtheroad — Only Sony (@only_sony) 8 februari 2022

Liam❤️ je bent een prachtig mooi normaal mens, de wereld kan nog wat van je leren. #downtheroad #liam — Braxx (@LPBraxx) 8 februari 2022

Liam weet nog niet dat hij een stuk normaler is dan de meeste mensen #eerlijk #oprecht #downtheroad — Michel (@dutchbloke1) 8 februari 2022

#downtheroad ach Liam😢



"Ik wil graag een normaal mens worden."



Ik voel zo met je mee 😢 — HoutsmaAnne (@Houtsmaanne) 8 februari 2022

Waarom Gordon een nieuw huis heeft gekocht met zijn ex

Bron: Twitter, Down the road