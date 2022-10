Kijkers ‘Eén tegen 50’ leven mee met kandidaat die het goede antwoord wist, maar verkeerd drukte

Presentatrice Caroline Tensen schrok zich een ongeluk, net als de kijkers thuis.

‘Eén tegen 50’

Ga er maar aanstaan: als kandidaat in Eén tegen 50 krijg je de moeilijkste vragen voorgeschoteld terwijl vijftig andere spelers niets liever willen dan jou naar huis spelen. Daarvan zou iedereen behoorlijk zenuwachtig worden, maar kandidaat Hanneke leek haar hoofd koel te houden. Helaas ging het bij de derde vraag mis.

Verkeerde knop

Hanneke kreeg het thema ‘popmuziek’ voorgeschoteld. Ze koos voor een moeilijke vraag. Dat bleek niet onterecht, ze wist immers het goede antwoord. ‘Welke zanger horen wij hier?’, was de vraag die Hanneke kreeg. Door de studio klonk het liedje As it was van Harry Styles. Dat wist Hanneke, alleen drukte ze op de verkeerde knop...

Hoe kon dit gebeuren?

Hierdoor werd haar antwoord Duncan Laurence in plaats van Harry Styles. Hanneke schrok zich rot, en dat gold ook voor presentatrice Caroline Tensen. Hoe kon dit nou gebeuren? Helaas was er niks aan te doen: het antwoord dat ingevoerd wordt, is het definitieve antwoord. Zo zijn de regels. En zo vloog Hanneke al na de derde vraag uit het programma, met haar escapes nog op zak. Gelukkig kreeg ze wel haar eerder gewonnen € 1250 mee naar huis.

Reacties

Kijkers laten op Twitter weten dat ze het heel sneu vinden voor Hanneke. ‘Geef haar een tweede kans of laat haar desnoods die escape voor deze vraag inzetten’, schrijft de een. ‘Kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt?’, vraagt een ander.

Jeetje.. wat lullig zeg. Mevrouw dacht antwoord c maar drukt per ongeluk op de knop van antwoord b. Geef haar een tweede kans of laat haar desnoods die escape voor deze vraag inzetten #eentegen50 #rtl4 — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 23 oktober 2022

Dit is echt next level zuur. Kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt? #1tegen50 #eentegenvijftig #eentegen50 — Natan Presman (@NatanPresman) 23 oktober 2022

