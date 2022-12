Kijkers ergeren zich aan dít nieuwe element in ‘The masked singer’

Doordat The masked singer tegelijk met de WK-kwartfinale Nederland - Argentinië werd uitgezonden, verloor het programma een hoop kijkers. Toch was aflevering zes op Twitter alsnog het gesprek van de dag. Ondanks dat de kijkers enthousiast waren over de optredens én onthullingen deze week, ergerden ze zich wel aan de opvulling tussendoor.

The masked singer

Nog even in het kort: in The masked singer treden vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. In twee teams proberen Gerard & Buddy en Carlo & Loretta te raden wie er in de pakken verstopt zitten. Ze luisteren naar de stem, maar maken ook gebruik van alle hints die ze krijgen. Deze week traden de Flamingo, Tijger, Zeemeermin, Joker en Bijenkoningin op. De show werd traditiegetrouw halverwege onderbroken voor een gastoptreden: de taart. Alle panelleden én kijkers herkenden gelijk de stem van Patty Brard.

Bep Lachebek

Verder mocht niemand minder dan Tineke Schouten tussen de optredens door als haar typetje Bep Lachebek in de rol van waarzegger kruipen. In plaats van de voorstelvideo’s, gaf Bep hints met behulp van haar kristallen vissenkom en een pak tarotkaarten. De sketch was grappig bedoeld, maar viel deze week totaal verkeerd bij de kijkers thuis.

Kritische kijkers

Zij waren op z’n zachtst gezegd niet zo enthousiast over het typetje van Tineke. Op Twitter gaat het haast nergens anders over. ‘Nou, Tineke Schouten bij The masked singer voegt echt helemaal niks toe. Te langdradig en gewoon niet leuk’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘Zo zonde dit, Tineke is normaal zó leuk! Maar dit is duidelijk niet alleen door haarzelf geschreven... had zoveel leuker kunnen zijn dit.’

Stop alsjeblieft met Tineke, ze voegt nix toe#TheMaskedSinger — Anita (@PuckeyT) 9 december 2022

Nou, Tineke Schouten bij #TheMaskedSinger voegt echt helemaal niks toe. Te langdradig en gewoon niet leuk. 😐 — Matthijs Stolk (@stolk_matthijs) 9 december 2022

Tineke Schouten afschuwelijk slechte oubollige humor. Doe maar niet. #TheMaskedSinger — Lin (@zegmaarLinda) 9 december 2022

Die waarzegster is echt totaal ruk. Hup die gewone hints terug.#TheMaskedSinger #themaskedsingernl — Anne (@Clara_Oswald890) 9 december 2022

Zo zonde dit, Tineke is normaal zó leuk! Maar dit is duidelijk niet alleen door haarzelf geschreven.. had zoveel leuker kunnen zijn dit. #TheMaskedSinger — :) (@overalklaarmee) 9 december 2022

Tineke Schouten met weer zo’n schijtlollig typetje vind ik geen aanwinst. Doe maar niet 😣 #TheMaskedSinger — Thea van Dam (@theavandam) 9 december 2022

Die hele waarzegster is humor die het bij mij niet doet, mag voor mijn part wel uitblijven. Heb liever de filmpjes🤔 #TheMaskedSinger — *•♑️•* (@KWuNation_1) 9 december 2022

Een ding weet ik wel…..Tineke Schouten kan naar huis. 🤨#TheMaskedSinger — Angela (@Jac1806) 9 december 2022

Voor mij hoeft die Tineke er niet bij. Haalt heel het programmanaar beneden #TheMaskedSinger — AɴɴᴇMɪᴇks_Life ♌︎ (@annemieks_life) 9 december 2022

Deze waarzegster hoeft van mij nier #TheMaskedSinger — Marie (@MarieWatchesTv) 9 december 2022

Bron: The masked singer, Twitter