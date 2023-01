Kijkers ergeren zich aan showbizzvragen in ‘De slimste mens’: ‘Dat weet je alleen als je de Story hebt gelezen’

Dit seizoen wordt er door de kijkers thuis veel geklaagd over het niveau van de kandidaten, maar dit keer storen ze zich aan iets anders, namelijk: de vragen.

Showbizzvragen in ‘De slimste mens’

Van welke band maakte Harry Styles deel uit voordat hij solo ging? Wie is de man van Nicolette van Dam? Wat weet u van John de Bever? En Jamai? Het is zomaar een greep uit de vragen uit de aflevering van dinsdagavond. Quinty werd de slimste van de dag. Zij had duidelijk geen moeite met al deze showbizzvragen.

Dagfinale

Camiel en Guido moesten de dagfinale tegen elkaar spelen. Camiel stond bijna 100 seconden voor aan het begin van deze ronde. Toch raakte hij zijn voorsprong snel kwijt en na een vraag over Siri waren de rollen zelfs omgedraaid. Camiel hield nog maar 4 seconden over, tegenover de 40 seconden van Guido. In 4 seconden tijd moest Camiel twee goede antwoorden geven om de boel nog te redden. Helaas lukte het hem om maar één goed antwoord over kerncentrales te geven binnen de tijd. Zo vloog hij er in zijn allereerste aflevering uit.

Reacties

Op Twitter reageren de kijkers niet heel rouwig om zijn vertrek. Ze maken zich druk om iets anders: het niveau van de vragen. Ze noemen de vragen ‘anders’ en ‘dommer’ dan ze gewend zijn van het programma en zelfs ‘kinderlijk eenvoudig’. Ook schrijft een Twitteraar: ‘Waarom worden er vragen gesteld die je alleen kunt beantwoorden na het lezen van de Story?’, doelend op de hoeveelheid showbizzvragen. Ook vinden kijkers dat de 26-jarige Quinty hiermee een voordeel heeft door haar werk in de media, en wordt de aflevering ‘de slechtste van het seizoen’ genoemd. Ai!

Waarom worden er vragen gesteld in #deslimstemens die je alleen kunt beantwoorden na het lezen van de Story? — Happen naar fascisten (@TrotsWokeNL) 24 januari 2023

Zijn de vragen dit seizoen aangepast aan de zenderwisseling? Iedereen zeurt hier over het niveau van de deelnemers. Ik vind het vooral jammer, geniale uitzonderingen van de redactie daargelaten, dat de vragen zo ‘anders’ zijn. #deslimstemens — Elisabeth (@vanufford) 24 januari 2023

De dumbing down (oeps Engels) van de vragen helpt ook niet echt hè #deslimstemens — Ilonka Leenheer 💎 (@IlonkaLeenheer) 24 januari 2023

Begin genoeg van #deslimstemens te krijgen. Erger me aan het gebrek aan algemene ontwikkeling en aan de soms kinderlijk eenvoudige vragen. — Fiep (@Fiep88902104) 23 januari 2023

Moet #Quinty soms winnen?? Hoezo gestuurde vragen #deslimstemens — Sam is een kat (@Samiseenkat1) 23 januari 2023

#deslimstemens zoeken onder jonge volwassenen die eigenlijk nog niet het puberstadium zijn ontgroeid. Dan moet je je vragen inderdaad op puberniveau brengen. — jo kloprogge (@jkloprog) 25 januari 2023

Vandaag is met afstand de allerslechtste aflevering van deze serie. #deslimstemens — Johannes (@Madboy1968) 24 januari 2023

De aflevering van vandaag is wel het dieptepunt #dedomste #deslimstemens pic.twitter.com/JrzUyixLnU — Ilonka Leenheer 💎 (@IlonkaLeenheer) 24 januari 2023

In het tweede seizoen van de LibelleTV-serie ‘De Ballen’ raadt ons gloednieuwe mannenpanel, bestaande uit onder andere boer Ayoub, rapper Sjaak, presentator en illusionist Steven Kazan en acteur Tarikh Janssen, typische vrouwenproducten. In deze aflevering krijgen ze een anti-cellulite apparaat onder ogen. En wat ze daar allemaal van maken...

Bron: KRO-NCRV, Twitter