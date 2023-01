Kijkers ergeren zich massaal aan taalgebruik van Abel in ‘De slimste mens’: ‘Hij zit niet in de kroeg’

Abel gebruikte in De slimste mens in zo’n beetje elke zin het woord ‘fucking’ en vond alles ‘sick’. Kijkers zijn niet te spreken over zijn aanstootgevende taalgebruik en noemen dit ‘het meest cringe ooit’ en hemzelf ‘een irritante gast’. Anderen kunnen het juist wel waarderen en vinden dat de zelfverklaard anarchist het programma een nodige opfrisser geeft.

Tactische spelletjes

Abel ging goed van start, maar raakte later achterop en verloor in de finaleronde van bioloog Mátyás Bittenbinder, die in de laatste acht seconden won. Mátyás staat bekend om zijn tactische spel. Eerder deze week won hij op dezelfde manier van Vogue-hoofdredacteur Yeliz Çiçek, wat niet goed viel bij de kijkers.

Morgen vertelt Abel aan zijn vrienden dat hij aan De Fucking Slimste Mens heeft meegedaan.#deslimstemens — Duke (@modelvader) 5 januari 2023

'Fokking' Abel is ook weer even langsgeweest bij De Slimste Mens.

Lag er gelukkig meteen weer uit.

Zulke gasten nodig je toch niet uit voor dit soort programma's.

Bye f***ing knul!@dsmtw — Pieter Pouwel (@pieter_pouwel) 5 januari 2023

Samen met opa en oma naar Abel bij de slimste mens kijken levert echt een bijzondere dynamiek op — Cas Korstjens (@CasKorstjens) 5 januari 2023

Ook voor de uitgestelde kijker geldt: Abel was gewoon echt focking sick irritant. Als de slimste mens zelfs geen D-sterren meer bereid kan vinden dan mogen ze ook best even een seizoentje overslaan hoor! #slimstemens — Ingelijst 🖼️ (@Ingelijst1) 5 januari 2023

Wat voor taal slaat arme Abel uit 😳hij zit niet in de kroeg #slimstemens — Angel 45 (@Angel4565137402) 5 januari 2023

Enorm om ‘fucking’ Abel en z’n kont-tegen-de-krib fratsen gelachen, al hoef ik ‘m niet elke dag op de buis te zien. Eindelijk weer wat leven in die onderhand redelijk afgezaagde spelshow. #slimstemens https://t.co/r1omboXcMl — Jolande vander Graaf (@JolandevdGraaf) 5 januari 2023

Ik vind het ontzettend leuk dat hang youth (Abel Gijlswijk) bij de #slimstemens zit. En de oudere generatie hem niet kent en hem gelijk een vervelend persoon vind. Abel is een held en schut Den Haag wakker — Muzje (@muzje20) 5 januari 2023

Abel van Gijlswijk in de slimste mens is 10/10 — Hannah Prins (@prins_hannah) 5 januari 2023

