Kijkers ‘Even tot hier’ lachen om vals zingende Woe en Van der Laan

Het gaat al een tijdje over Mia en Dion, die twee keer live niet goed uit de verf kwamen met hun liedje ‘Burning daylight’ waarmee ze in mei in de halve finale van het Eurovisie Songfestival staan. Velen vragen zich af of het nog wel goed komt. Ilse DeLange houdt nog wel hoop.

Valse beloften

Jeroen en Niels van Even tot hier speelden er gisteren in de door ruim 1,7 miljoen mensen bekeken tv-show subliem op in. Met een tekst over de aardbevingen in Groningen en hoe de overheid de mensen daar in de steek heeft gelaten. Over deze valse beloften zongen ze.... vals op de melodie van het nummer van Mia en Dion.

“De hoop die ze geven, steeds meer vals”, zingen ze onder meer. Veel kijkers vinden het een hilarische persiflage. “Moet je eens proberen: expres vals zingen als je goed kunt zingen.” En: “Even tot hier begraaft de Eurovisie uitzending.”

Hoe lang gaat deze nachtmerrie door? 🎼⚡️🏚️ pic.twitter.com/avIJLFDJdV — Even Tot Hier (@eventothier) 22 april 2023

OMG ik gil! Wat is #EvenTotHier goed met het nummer #Vals. Moet je eens proberen… expres vals zingen als je dus kan zingen. Niet te doen! Nou ja bijna niet dus… CC: @eventothier 🔥. https://t.co/EUShlqOzW3 — Fenna (@PostvanFenna) 22 april 2023

Mijn hemel: #eventothier begraaft de Eurovisie-inzending van Dion en Mia. Wel terecht trouwens. — John den Braber (@JohndenBraber) 22 april 2023

Dat is nog best moeilijk hoor, zó vals zingen. Geweldig #eventothier pic.twitter.com/rLuTWb1jNU — Linda (@Lintweetsagogo) 22 april 2023

