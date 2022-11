Kijkers ‘Even tot hier’ lyrisch over ‘ijzersterke’ start nieuw seizoen

Op Twitter zijn kijkers lyrisch. Ze waren vooral enthousiast over het feit dat het duo de popgroep K-otic weer bij elkaar wist te brengen.

‘Even tot hier’

Elke zaterdagavond nemen cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe de week door in een muzikale voorstelling. Dit doen ze samen met hun band en ensemble. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week passeert in rap tempo en in musicalvorm de revue. Deze week grappen ze over klimaatactivisten, prijsplafonds en asielzoekers.

Klimaatactivisten

Of ze nu pannen soep over schilderijen gooien of zichzelf aan een stoel plakken: je kunt er niet omheen dat de afgelopen tijd steeds meer klimaatactivisten in het nieuws kwamen met ‘ludieke’ acties. Het lijkt zelfs wel dat het de enige manier is om aandacht te krijgen.

K-otic reünie

Voor de gelegenheid zong K-otic (je weet wel, die popgroep van twintig jaar geleden) hier een lied over. Ze veranderden hun hit Damn I think I love you in: “Damn wat moet je dán doen?” De ‘reünie’ van de popgroep viel goed in de smaak bij de kijkers, want op Twitter ging het nergens anders over.

Niet compleet

K-otic ontstond in 2001 dankzij het programma Starmaker. Ze scoorde talloze hits, maar na twee jaar ging de zevenkoppige groep al uit elkaar. De laatste keer dat de Starmaker-band als groep optrad voor een eenmalige reünie in de toenmalige Heineken Music Hall. Speciaal voor Even tot hier stonden Sita Vermeulen, Rachel Kramer, Anna Speller, Bouchra Tjon Pon Fong en Bart Voncken na jaren weer samen op het podium. Alleen Martijn Terporten en Stefan de Roon waren niet van de partij.

Alleen maar lof

Kijkers zijn erg te spreken over het begin van het nieuwe seizoen. ‘Ai ai ai, Even tot hier is weer pijnlijk goed’, klinkt het op Twitter. Een ander reageert met: ‘Het was weer geweldig. Ik heb genoten van de vele waarheden vandaag, verpakt in humor.’

Bron: Even tot hier, Twitter