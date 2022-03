Kijkers ‘Expeditie Robinson: all stars’ verrast door afvaller eerste eilandraad: “Waarom?!”

Tuurlijk, deze strenge regel is wel zo duidelijk. En anders dan het voorgaande seizoen, waar nogal wat commentaar op kwam. Het leek namelijk alsof kandidaten maar niet naar huis gestemd kónden worden.

Eerste eilandraad

Bij de all stars-editie hebben ze dan ook lekker de vaart erin. Zo vielen er in de eerste aflevering al twee kandidaten af: Gregory Sedoc en Kay Nambiar. Kun je niet knopen of puzzelen? Ga dan maar weer naar huis! In de tweede aflevering, die donderdagavond op de buis was, vond direct de eerste eilandraad plaats en moest er nóg iemand naar huis.

Reacties

De kandidaten moesten in een immuniteitsproef op een rollende balk blijven staan. Voor de een (Niels Gomperts) appeltje-eitje, voor de ander (alle anderen) iets moeilijker. Kamp Noord verloor en moest dus een expeditielid naar huis stemmen. Tot grote verbazing van sommige kijkers, stemde dat kamp Krystl eruit. Daar baalde de blondine flink van: “Het is niet leuk. Bij de vorige expeditie is mijn naam nooit op een briefje gekomen”, reageerde ze. Op Twitter laten kijkers weten dat ook zij Krystls vertrek betreuren en dat ze even moeten wennen aan de strengere eliminaties.

Vonden ze #Krystl te klein en niet sterk? #ExpeditieRobinson — 🏳️‍🌈🌍 Tess (@houdnewsookbij) 3 maart 2022

nee je gaat me niet vertellen dat iemand die ik net wilde gaan supporten er nu uit ligt? het lef #ExpeditieRobinson — romy 💙💛 || 🇳🇱🇪🇸🇦🇺🇦🇱 (@omgheyromy) 3 maart 2022

Nou... dat was wel Krystl Clear.. 🥲#ExpeditieRobinson — Olivier Peeters (@olivierpeeters) 3 maart 2022

Is wel even wennen dat Expeditie Robinson weer zo straight forward is haha. Meeste stemmen = naar huis. #ExpeditieRobinson — Sharon (@Sharonabc_) 3 maart 2022

Ik zou me toch wel een klein beetje bedrogen voelen als er vorige editie 63 eilanden waren… en je nu meteen naar huis gestuurd wordt! 😅 #ExpeditieRobinson — Britt 🦖 (@BrittBR97) 3 maart 2022

Heel leuk dat Art het presenteert maar hij blijft die executies toch wel serieus aankondigen he? #widm



"Er is geen afvallerseiland, de afvaller gaat meteen naar huis. "#ExpeditieRobinson — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) 3 maart 2022

Geen verliezerseiland.



Of 2de kans eiland, afvallerseiland of......



Ze willen graag voor de Kerst klaar zijn.



Dus hop, eilandraad en naar huis#ExpeditieRobinsonallstars#ExpeditieRobinson — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) 3 maart 2022

Bron: Twitter, RTL