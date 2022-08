Kijkers ‘Expeditie Robinson’ gieren om Harry Piekema die werd betrapt op valsspelen

In de allereerste aflevering wordt gelijk een kandidaat betrapt op valsspelen.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Harry Piekema in Expeditie Robinson

Deelnemer Harry Piekema, bekend van de Albert Heijn-reclames, probeert tijdens de eerste teamproef stiekem iets in zijn broekzak te stoppen, maar dat hebben presentatoren Rick Brandsteder en Nicolette Kluijver al snel in de gaten. En ondanks zijn über vriendelijke lach komt zelfs Harry daar niet mee weg.

Oeps, betrapt

In Expeditie Robinson is het maken van vuur een heus ding. Als je hier goed in bent, kom je vaak ver in het survivalprogramma. In de allereerste teamproef neemt Harry bij team groen deze eervolle taak op zich. Er ligt al een vuurstick klaar en Harry gaat snel aan de slag. En dat doet-ie goed, want mede hierdoor wint het groene team de allereerste proef.

Maar wacht eens even, waar is die vuurstick gebleven? Harry krijgt gelijk een tik op zijn vingers. Want ook al is presentator Rick nieuw bij Expeditie Robinson, hij houdt alles goed in de gaten. “Het is mijn eerste dag hier, daarom ben ik extra scherp en heb ik mijn ogen niet in mijn broekzak zitten”, zegt hij streng. “Jij ging zo lekker met dat vuur dat je dacht: ik stop meteen die vuurstick in mijn zak”, vraagt Rick aan Harry.

Harry doet aan hamsteren

De andere expeditieleden vinden dat het groene team hierdoor straf verdient. “Strafpunten hè. Zwarte stem”, grappen er een paar. Maar Harry hoeft de vuurstick alleen maar in te leveren. “Wat dacht jij? Hamsteren?”, vraagt Nicolette aan Harry. “Die heb ik verdiend”, antwoordt hij met een ondeugende lach.

Later vertelt Harry dat hij zich vooraf al zorgen maakte over het vuur. “Ik dacht slim te zijn”, legt hij uit. “Want hoe moeten we vuur maken zonder vuurstick? We moeten er wel eentje hebben en ik wist er eentje te liggen, dus ik dacht: misschien kan ik die wel meenemen. Als je het niet probeert, weet je ook niet wat er kan.” Maar hij heeft er van geleerd. “Ik zal het niet meer doen”, zegt hij braaf.

Kijkers liggen dubbel

Kijkers komen niet meer bij van het lachen. ‘Harry was alweer aan het hamsteren’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: ‘Maar goed dat Rick wél op de kleintjes let, Harry.’ Ook delen een paar kijkers het grappige filmpje van gebarentolk Irma Sluis over ‘hamsteren’ waarmee ze begin corona viral ging.

omg niet harry die is gaan hamsteren 🤣 plzz laat hem er lang inzitten plzz #ExpeditieRobinson — Mrchipie (Niels)🏳️‍🌈 (@NielssTuinstra) 29 augustus 2022

Haha Harry is al begonnen met hamsteren 😆 #ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) 29 augustus 2022

Rick tegen Harry na het vinden van de vuurstick #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/MGNLPwJT6s — Iris (@_Iris1994_) 29 augustus 2022

Harry hamstert in vuursticks #ExpeditieRobinson — Ingrid (@inkyopdrift) 29 augustus 2022

Harry was alweer aan het hamsteren 😂😂 #ExpeditieRobinson — Wizzkid (@Wizzkidhsum) 29 augustus 2022

Hup Harry, doe je goed. Lekker hamsteren. Het zijn tenslotte ook weer hamster weken bij de AH! Zag ik net bij de reclame. #ExpeditieRobinson — Daphne (@daphne_lange) 29 augustus 2022

Bron: Expeditie Robinson, Twitter