Kijkers ‘Expeditie Robinson’ raken niet uitgepraat over déze twee ‘roddeltantes’

Let op: dit artikel bevat spoilers.

De kijkers van Expeditie Robinson konden weer van een spannende immuniteitsproef genieten: een echte Robinson-klassieker. Het ging om uithoudingsvermogen. De kandidaten moesten met hun armen naar achteren aan een touw hangen, terwijl ze boven het water bungelden. Nicolette draaide het touw telkens een stukje losser, waardoor ze steeds meer richting het water gingen en het steeds zwaarder werd om te blijven hangen. Sandra Ysbrandy hield dit het langste vol en won.

Tweedeling

Hiermee kreeg Sandra immuniteit voor de eilandraad. In de rest van de groep vond er al gauw een tweedeling plaats. Sandra en Sylvana zagen Annemiek het liefste vertrekken, maar Sterrin en Annemiek wilden Sylvana er juist dolgraag uit.

Minder dan niks

Sterker nog: Sterrin en Annemiek hadden er heel wat voor over om Sylvana te zien gaan. “Sylvana die doet nog minder dan niks in het kamp”, zeiden ze tegen elkaar toen de rest er even niet bij was.

Exit voor Sylvana

Bij de eilandraad bleek dat beide partijen flink wat stemmen hebben ingezet. Annemiek kreeg er 5 en Sylvana zelfs 9 . Dat betekent dat zij naar huis moest. De blondine barstte direct in tranen uit.

Reacties

De kijkers van Expeditie Robinson raken op Twitter niet uitgepraat over deze explosieve eilandraad en vinden vooral dat Annemiek en Sterrin maar een stelletje roddeltantes zijn.

Wat een zure nare roddeltantes. Jaloers op Sylvana misschien? En lui? Ik zie annemiek niks doen alleen maar zeuren op Sylvana #ExpeditieRobinson — kwek erboom (@ErboomKwek) 12 november 2021

Wtf is die obsessie van Annemiek met Sylvana, die haat is niet gezond en niet nodig? #ExpeditieRobinson — noelle (@noelleIipa) 11 november 2021

Zouden de koeien van boerin Annemiek zure melk geven? 🐄 #ExpeditieRobinson — Andrea (@vandreapuntnl) 11 november 2021

Sterrin en Annemiek. Alleen maar roddelen om er zelf beter van te worden! Sylvana die er boven staat. Jij bent mijn voorbeeld Sylvana!!! #ExpeditieRobinson — Ella post (@Ellapostt) 11 november 2021

Ik zag die Annemiek niet meer doen dan Sylvana hoor #ExpeditieRobinson — Ella post (@Ellapostt) 12 november 2021

Bron: RTL, Twitter.