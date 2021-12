Kijkers ‘Expeditie Robinson’ teleurgesteld door halve finale: “Wat is dit saai”

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Halve finale

Fans die Expeditie Robinson al jaren volgen, weten: de halve finale-proef is ieder jaar behoorlijk spectaculair. Een ticket naar de finale verdien je namelijk niet zomaar. Nu is dit seizoen sowieso al niet als voorgaande seizoenen (ander land, tweede kans-kandidaten, twee afleveringen per week), en zo ook de halve finale niet.

Memory met fruit

De halve finale bestaat namelijk niet uit één spectaculaire proef, maar uit meerdere kleine proeven. De eerste die zondagavond gespeeld werd, draaide om geheugen. De kandidaten moesten de volgorde van fruitstukken onthouden. Er werden meerdere rondes gespeeld en als er een fout werd gemaakt, dan lag diegene uit het spel. Britte won en vertrok gelijk naar winnaarseiland. Zij is hiermee de eerste finalist.

Torens bouwen

De overige vijf moesten door naar de tweede proef. Bij deze proef moesten ze een torentje bouwen op een bewegend platform dat ze tegelijkertijd in evenwicht moesten houden. Een frustrerende proef, want wat vielen die torentjes snel om! Uiteindelijk is het Robbert die de proef wint en zichzelf finalist mag noemen.

Wordt vervolgd

Er zijn nog twee finaleplekken over en er zijn nog vier kandidaten in de running: Do, Anouk, Yuki en JayJay. Welke twee er doorgaan, dat zien we pas donderdag. Dan gaat de halve finale verder.

Reacties

Op Twitter laten de kijkers weten teleurgesteld te zijn in de halve finale tot nu toe. Een beetje torens bouwen en memory spelen: is dat nou de spectaculaire halvefinaleproef?

Wat een saai spel is dit joh #ExpeditieRobinson — Marieke (@MariekeSnippe00) 12 december 2021

Waar zijn de seizoenen gebleven, dat elke aflevering te kort leek en je bij de proeven op het puntje van je stoel zat, van spanning...? 🤔🤔 #expeditierobinson — Edith Hegtermans (@SushiWeatherwax) 12 december 2021

Wanneer je erachter komt dat je de halve finale van de halve finale aan het kijken bent… Wat was dit SAAI #expeditierobinson — nieksdragons (@nieksdragons) 12 december 2021

Heel leuk hoor die proeven maar er was een seizoen dat ze van de rotsen sprongen etc. Dat mis ik. Gewoon ruige proeven. Niet al die puzzels. #ExpeditieRobinson — C (@C80814621) 12 december 2021

Oke, ben nu wel klaar met dit seizoen... wat een dramatisch slecht uitgedachte halve finale en wat een extreem slechte programmering.. was altijd groot fan maar ga niet verder kijken! Lees op https://t.co/y98uxKuTXM wie dit puzzelobison heeft gewonnen heeft! #ExpeditieRobinson — Just For Fun (@JustFor42174309) 12 december 2021

Ah, deze ontzettend saaie halve finale bestaat uit nóg een ontzettend saai onderdeel. Echt genieten. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/rWr8CddGfA — Bas Toemen (@BasToemen) 12 december 2021

Wel erg treurige halve finale proeven, man, man, man. Als dit het kaf van het koren moet scheiden. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/86huziLs6Y — Wolfgirl (@Wolfgir38025680) 12 december 2021

Hoe kwam jij in de finale? “Ik moest 10x heen en weer zwemmen, een toren bouwen, vuur maken, een puzzel oplossen en een doel raken” En jij? “Ik heb met Memory gewonnen” 🌈🤒🤷🏼‍♀️ #ExpeditieRobinson — Ziggy 🤷🏼‍♀️🤥🌈 (@ziggy0001) 13 december 2021

Een volgende keer zou ik wel graag meer fysieke proeven zien die de naam 'expeditie' eer aandoen.



En ook je eten verdienen, een matrasje winnen, dat soort prijzen. En punten winnen door proeven te winnen, minpunten door te verliezen, en minder stem-gekonkel. #ExpeditieRobinson — Claudia (@Cleo0031) 12 december 2021

Nicolette Kluijver over de levenslessen die ze leerde

Bron: RTL, Twitter