De uitslag is voor veel kijkers behoorlijk verrassend.

De halve finale van Expeditie Robinson

Terwijl Dominique veilig op winnaarseiland zat, moesten de overige vier kandidaten nog twee proeven doen. De twee winnaars van die proeven mochten naar de finale. De verliezende kandidaten moesten helaas naar huis. Er hing dus een hoop van af.

Eerste proef

De eerste proef draaide om uithoudingsvermogen. De kandidaten stonden met hun voeten op een rollend plateau, terwijl ze voorovergebogen stonden en met hun handen op een stang leunden. Het plateau werd steeds een stukje naar achteren gerold. Niels hield dit uiteindelijk het langst vol en mocht dus door naar de finale.

Tweede proef

Daarna volgde een proef met allerlei facetten. Kruipen, graven, puzzelen, balanceren: alles kwam aan bod. Het belangrijkste was snelheid, want degene die als eerste klaar was, won. En dat was Ferry! Hij is dus de laatste finalist, en Mariana en Sebastiaan moesten helaas naar huis.

Reacties

Kijkers laten massaal op Twitter weten dat ze het knap vinden van Ferry dat het hem is gelukt om in de finale te komen. Hij stond deze expeditie namelijk bekend als iemand die behoorlijk snel in paniek raakte. “Lekker hoor, Ferry. Niet verwacht aan het begin van de serie”, schrijft een kijker.

Lekker hoor #Ferry #ExpeditieRobinson #ExpeditieRobinsonAllstars niet verwacht aan t begin van de serie, — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) 28 april 2022

Wow! Ferry gaat als een tierelier met dat ringwerpen! #ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) 28 april 2022

Toch netjes gedaan van Ferry. Dit was een echte halve finale proef. Die andere stelde niet veel voor in vergelijking met deze. #expeditierobinsonallstars #ExpeditieRobinson — WillemG (@willemgerrits) 28 april 2022

Knap hoor Ferry, van totale puzzelpaniek naar de oplossing #ExpeditieRobinson — Claudia (@_cloudy_a) 28 april 2022

Ferry was super goed toch hóóp ik dat Dominique gaat winnen #ExpeditieRobinson — 🏳️‍🌈 Tess (@houdnewsookbij) 28 april 2022

Bron: RTL, Twitter