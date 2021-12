Kijkers 'Expeditie Robinson' zien hoe Britte onterecht juicht voor winst: “Dit is karma”

De kijkers van Expeditie Robinson die vorige week boos waren om de gemene acties van Britte en Yuki konden deze week hun lol op. Britte kreeg namelijk een portie karma op haar bordje.

We zitten al bijna op de dertigste aflevering van het seizoen, en nog bestaat de expeditie uit drie verschillende eilanden. Tijd om (alweer) samen te smelten! Maar dat kan niet zonder eerst een paar spannende proeven te spelen.

Gemene proef

Op winnaarseiland moet er nog een duel gespeeld worden tussen Do, Sandra en Anouk. Een behoorlijk gemeen duel, want tijdens het spelen van het spel worden geluidsfragmenten afgespeeld waarop de kandidaten de stemmen van hun geliefden horen. Do wint het duel en zit daarom gelijk in de halve finale.

Foutje, bedankt

Daarna is het aan Britte, Yuki en Anouk om een immuniteitsproef te spelen. Dat is het moment waarop mastermind Britte een koekje van eigen deeg krijgt. Na een spannende strijd denkt Britte dat ze gewonnen heeft, waarna ze juicht om haar winst. Dan blijkt dat Anouk tóch een halve seconde sneller was en zij er met de winst vandoor gaat. Dat levert een pijnlijk televisie-moment op.

Cliffhanger

De aflevering van zondagavond eindigt met een cliffhanger. JayJay, Sandra en Robbert moeten een immuniteitsproef spelen, maar wie deze proef wint is nog niet te zien. Daarvoor moeten we wachten tot donderdag.

Reacties

Veel kijkers moesten zondagavond behoorlijk lachen om Britte, die onterecht juichte om de winst. Wegens haar eerdere slinkse acties noemden kijkers dit een knap staaltje karma.

#ExpeditieRobinson die kop van Britte gisteren toen ze hoorde dat ze de proef toch verloren had

Onbetaalbaar gewoon 😅😅😅😅 — Rico (@Ricardofortes42) 6 december 2021

Hahahah Britte die juicht terwijl anouk wint 😂😂😂😂#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/6azkvijdz9 — 🧁🍒Prinses Loulou🍒🧁 (@sweet_loulou82) 5 december 2021

Britte die juicht omdat ze denkt gewonnen te hebben, is het tv moment van het jaar. #ExpeditieRobinson — Nien (@nienpien_) 5 december 2021

Wow, Britte, over 'Karma' gesproken 😱🙈 #expeditierobinson — Daniëlle Koppert (@DKoppert_Kool) 5 december 2021

Meest grappige moment ever dat Britte gaat juichen terwijl Anouk de winst heeft #ExpeditieRobinson — 𝘙𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭 (@rachelsdaisies) 5 december 2021

Ik mag dit niet zeggen op mijn leeftijd, maar wat heb ik genoten van het moment dat Britte doorhad dat ze niet gewonnen had! Ik kan het nog niet verwerken, wat een kutstreek! Dit verdient ze. #ExpeditieRobinson — oma Jans (@1955Janny) 6 december 2021

