Let op: dit artikel bevat spoilers.

Expeditie Robinson

Rita is naar huis en de overgebleven kandidaten moeten zich klaarmaken voor een nieuwe immuniteitsproef. Er staat een hoop op het spel. Niels zit op winnaarseiland en de winnaar van deze proef mag tegen hem strijden voor een plek in de finale. De verliezer van de immuniteitsproef krijgt een zwarte stem.

Zwarte stem

Edith weet dat ze deze proef moet winnen. De kans is anders erg groot dat zij bij de eilandraad wordt weggestemd. Ook Ferry wil winnen, maar voor hem verdwijnt die hoop al gauw. Hij valt af en pakt de zwarte stem.

Duel

Uiteindelijk is het Dominique die wint en mag strijden tegen Niels voor een plek in de finale. Dit duel gaat geheel om uithoudingsvermogen. Wie blijft het langst tussen twee houten palen hangen? Het is Dominique.

Expres verloren?

Het is even de vraag of Niels, die tot dan toe bijna alles heeft gewonnen, dit keer expres verloor. Verliezen heeft op dit moment namelijk een voordeel voor hem: hij mag naar de eilandraad. En met immuniteit én zes stemmen op zak heeft hij daar niks te vrezen.

Eilandraad

Sterker nog: hij kan eigenhandig bepalen wie hij weg wil hebben. Dat blijkt Edith te zijn. Niels zet al zijn stemmen in; hij heeft ze hierna immers toch niet meer nodig. Edith vertrekt en het enige wat Niels nog hoeft te doen is ervoor te zorgen dat hij in de finale terechtkomt. Maar daar lijkt hij zich totaal geen zorgen om te maken.

Reacties

De kijkers van Expeditie Robinson beginnen Niels een beetje zat te worden. Ze noemen hem arrogant, onsympathiek en onvriendelijk.

Maar goed dat dit seizoen niet zo lang duurt, Niels lijkt met de dag arroganter te worden. Bah bah #ExpeditieRobinson — mascha (@immascha) 21 april 2022

In het begin vond ik Niels leuk. Sinds hij enorm naast zijn sandalen is gaan lopen is het helemaal weg. Veel te vol van zichzelf en onnodig onvriendelijk tegen Edith. Hoop dat hij niet wint. #ExpeditieRobinson — Siepke (@siepke88) 21 april 2022

Als er een prijs gewonnen kon worden voor "pester van de maand" dan zou #niels in #expeditierobinson hem winnen. Walgelijke kerel. — Michel Velders (@MichelVelders) 21 april 2022

Wat een lul ben je toch ook met je geniepige lachje niels...#ExpeditieRobinson — Antoinette Winters (@twetjewinters) 21 april 2022

Dan ben je echt een zwakke speler #niels zo bang dat je het tegen #edithbos moet opnemen #ExpeditieRobinson — Ed Zonneveld (@ed_zonneveld) 21 april 2022

Sorry dat ik het zeg maar die Niels komt echt super onsympathiek over en ik weet dat Edith niet de sportiefste is geweest in het Hugo-Carlos duel maar hoe de groep met haar omgaat is gewoon sneu. Maar ik hoop dat ze trots zijn op hun achterbakse groepje #expeditierobinson — De Dieptim / sTim 🇳🇱🇸🇪🇫🇷 (@CalmAfterTheTim) 21 april 2022

Bron: RTL, Twitter