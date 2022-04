Kijkers ‘Expeditie Robinson’ zwaar teleurgesteld in samensmelting én bizarre eilandraad

Daarnaast vielen er twee kandidaten af en dat waren echte publiekslievelingen. Afijn, tijd voor een recap van de aflevering.

Expeditie Robinson

Vooraf verheugen beide kampen zich erg op de samensmelting. Ze zien het al helemaal voor zich: een lange tafel vol met eten en daar met z'n allen tot diep in de nacht van genieten. Het loopt alleen iets anders dan verwacht...

Immuniteitsproef

Allereerst moet er een proef worden gespeeld. De mannen en de vrouwen spelen apart. Het is een heftige proef waarbij moet worden gezwommen, geklommen en gegraven. De twee verliezers uit beide teams moeten tegen elkaar. Bij de mannen is dat Ferry, bij de vrouwen is dat Bertie. Ferry wordt de winnaar van dit duel en dat betekent dat Bertie uit de expeditie ligt. Tot groot ongenoegen van de kijkers.

Samensmeltingsdiner

Ook de winnaars moeten tegen elkaar strijden, dat zijn Dominique en Niels. Niels wint en dat betekent dat hij naar Winnaarseiland gaat. Dominique vindt dat niet erg, want ze is in ieder geval door en denkt dat ze met z'n allen aan het samensmeltingsdiner zullen zitten die avond. Maar dan kondigt Art een plottwist aan...

Teleurstelling

Dit seizoen is er namelijk niet voor iedereen een samensmeltingsdiner. Het samensmeltingsdiner vindt plaats op Winnaarseiland en Niels mag twee personen kiezen met wie hij het wil delen. Hij kiest voor Rita en Sebastiaan. De andere kandidaten kunnen het diner op hun lege buik schrijven.

Eilandraad

Die avond dus geen diner, maar wel een eilandraad! En daar gebeurt iets heel bijzonders: er worden maar liefst 31 stemmen ingezet. Even lijkt het spannend te gaan worden, want Dominique en Carlos krijgen beiden veel stemmen. Toch is het Carlos die met 16 van de 31 stemmen zijn spullen moet pakken.

Reacties

Ook daar zijn de kijkers niet blij mee, hij is immers een enorm sterke speler. De reacties op Twitter zijn zo teleurgesteld dat sommige kijkers besluiten volgende week niet meer te gaan kijken.

#Expeditierobinson 💔 zoveel anders dit seizoen vooruitkijken.. Presentatie... Geen groot samensmeltingsdiner.. En geen eilandpraat van @luuk op tv juist in de week dat bertie en Carlos eruit liggen.. Helaas wel nog steeds bondjes @KristyFoppele @mmmaryla — 🌈Frits🌈 (@_frits92) 31 maart 2022

Balen Carlos eruit😢 gelijk geen zin meer om te kijken volgende week #expeditierobinson — jona (@matiz0987) 31 maart 2022

Pfff 31 stemmen gewoon! Met 8 personen #ExpeditieRobinson — Mrs.Callen-McGarrett (@Ilse_Futbolista) 31 maart 2022

Eens kijken wat we voortaan op de donderdagavond ga kijken 🤔in ieder geval geen #ExpeditieRobinson meer. — Sandra (@SandraBroos) 31 maart 2022

De laffaards hebben Carlos eruit https://t.co/XerQQMFEpT een winnaars expeditie horen de beste door te gaan en had je dus wat anders moeten verzinnen dan eilandraad en stemmen.#expeditierobinson — Marcel Bartels (@Mabart1969) 31 maart 2022

Wat een slecht programma is dit geworden zeg.. altijd een finale met droeftoeters. De echte helden gaan veel te vroeg naar huis! Ik word Sjaak-afhaak. #ExpeditieRobinson — Neutrale kijker (@NKijker) 31 maart 2022

Bertie en Carlos eruit, ja dan weten we wel hoe het eindigt… zij waren samen met edith en dominique echt de reden waarom ik keek maar ja #ExpeditieRobinson — Sam :) (@watchitburnMUNA) 31 maart 2022

Bron: RTL, Twitter