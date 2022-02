Dat blijkt uit de eerste reacties op Twitter.

Sergio

Zeg je First dates, dan zeg je al snel Sergio Vyent. Seizoenen achtereen was de 51-jarige Sergio de maître en was hij steevast te vinden in de bar van het programma. Als gastheer van het datingprogramma van BNNVARA groeide hij al snel uit tot een ware televisiepersoonlijkheid.

Nieuw gezicht

Maar met ingang van het nieuwe seizoen wordt zijn plaats ingenomen door een nieuw gezicht. Dit nieuws kwam voor Sergio zelf onverwachts, liet hij eerder weten. “Het viel rauw op mijn dak. We hadden al negen seizoenen gemaakt, ik dacht dat we iets hadden opgebouwd met elkaar.”

Denice Best

De 42-jarige Denice Dest neemt het stokje van hem over. Jarenlang werkte ze als host in clubs in het Amsterdamse nachtleven en was ze werkzaam als life coach. Aan BNN vertelt ze over haar nieuwe rol in First Dates: “Als maître wil ik ervoor zorgen dat geen ontmoeting hetzelfde is, want alleen dan ontstaan bijzondere momenten.”

Reacties

Op twitter laat de kijker thuis weten Sergio zeker te missen. Toch klinkt er een positief geluid over Denice. Zo schrijft iemand direct gecharmeerd te zijn door de goedlachse vrouw. “Wat een mooie dame”, pent een ander op Twitter neer:

#Denice voor mij 10 punten! Waardige en spontaan ogende vervangster voor Sergio. Nou ook nog een leuke vrouw achter de bar! #FirstDates pic.twitter.com/g28H0S9w12 — BamiSalami (@NLnieuw) 7 februari 2022

Mis Sergio wel maargoed het is ook leuk om een vrouw te zien ... lekker gezellig #FirstDates — Mr. Bone (@EsCoBarHasSpoke) 7 februari 2022

De maître is een mooie dame 👌🏼 #FirstDates — 𝓟𝓮𝓽𝓻𝓪 (@septemberVrouw) 7 februari 2022

Ik denk dat we van Denice wel humor kunnen verwachten. Frisse kleuren, rustige uitstraling. #FirstDates — DuchessJoan (@DuchessJoan) 7 februari 2022

Bron: BNN, Twitter