Kijkers ‘Five days inside’ missen diepgang bij presentator Rick Brandsteder

De kijkers van het programma laten weten dat ze geraakt zijn door de schrijnende situaties van de dak- en thuislozen, maar Rick Brandsteder weet zélf niet te raken.

Geen veilige haven

Ricks welkom in de opvang is niet heel warm te noemen. Hij mag slapen op een matras in een kantoor, want het is niet de bedoeling dat hij een bed bezet houdt. Ook wordt zijn koffer direct binnenstebuiten gekeerd. Snel ontdekt Rick dat de opvang niet de veilige haven is die hij had verwacht. Het is een ruige plek waar mensen met heftige verhalen verblijven.

Oud en ziek

Rick ontmoet de thuisloze Martin. De 80-jarige belandde in de opvang nadat hij door zijn vriendin uit huis werd gezet. Hij is oud en ziek en ziet het leven niet meer zitten.

Moeilijk gesprek

“Van mij hoeft het niet meer. Ik rijd liever m’n scootmobiel dadelijk zo tegen een auto aan, dat ze me doodrijden. Zover ben ik. Ik kan er niet meer tegen”, zegt hij tegen Rick. “Je overvalt me hiermee een beetje”, antwoordt Rick, die duidelijk niet goed weet wat hij moet zeggen. “Ik wens u veel sterkte. Houd u taai”, besluit hij, met een brok in zijn keel.

Reacties

De kijkers van het programma laten op Twitter weten dat ze wat diepgang misten in de gespreksvoering van Rick. Wel wordt de presentator integer en oprecht genoemd.

Zo, hoe gaat het? Ja goed… ok, dan ga ik weer. Mooi die diepgang van Rick… #FiveDaysInside — K82 (@K8228K) 15 september 2021

Ik mis inlevingsvermogen, iemand die door vraagt, iemand met wat meer EQ en IQ. Wat ik nu zie? Iemand die na 2 minuten uitgepraat is en de kijker niet kan boeien. De mensen over wie het gaat, boeien des te meer. #FiveDaysInside — Renske Houting (@RenskeHouting) 15 september 2021

Ik vind Rick Brandsteder zo best leuk in #FiveDaysInside maar hij praat erg hard vind ik. Kan ik dus niet zo goed tegen. Beetje ongemakkelijk issie nog wel maar het is ook wel wat anders dan rtl boulevard oid. — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) 15 september 2021

Het lijkt voor Rick allemaal nog een wat onwennige situatie, maar ik vind hem integer en oprecht!



En ik ben stiekem wel een beetje jaloers dat hij aan dit programma mag meewerken😊#FiveDaysInside — Rob Sijberden (@robsijberden) 15 september 2021

Rick Brandsteder baalt van oppervlakkige gesprekken met zijn vader

Bron: Twitter, RTL.