Kijkers ‘Floortje gaat mee’ geëmotioneerd door aflevering over beren in gevangenschap

De eerste stop vindt plaats in Roemenië.

Beren in gevangenschap

Roemenië staat bekend om haar grote populatie beren. De beesten leven er in het wild, maar vaak ook in gevangenschap. Ondanks dat dit officieel verboden is, worden er helaas nog steeds beren in dierentuinen en circussen gehouden.

Floortje en Jasper maken in Roemenië kennis met Cristina Lapis, die haar leven heeft gewijd aan het redden van beren die in gevangenschap leven. Ze bevrijdt de beren en brengt ze vervolgens onder in haar Libearty Bear Sanctuary.

Hartverscheurend beeld

Tijdens het bezoek van Floortje en Jasper komt er een nieuwe beer aan in de opvang. Mascha moest haar hele leven kunstjes opvoeren in een circus. De hartverscheurende aanblik van de verwarde beer, die meteen na aankomst bij Libearty kunstjes probeert te doen, raakt zowel Floortje als de kijker thuis diep. “Wanneer ze buiten komt en het water en de andere beren ziet, gaat het vast een stuk beter met haar”, zegt Cristina geruststellend.

Reacties op ‘Floortje gaat mee’

Kijkers laten via Twitter weten dat ze het niet droog houden. ‘Confronterende en noodzakelijke televisie die je bij de strot grijpt’, schrijft een kijker.

Dit is het programma dat altijd al gemaakt moest worden. Heel veel dank aan Floortje Dessing en Jasper Doest 🙏 #floortjegaatmee @NPO1 — Maite van Gerwen 🐀🐂 (@MaiteVanGerwen) 16 februari 2023

Een indrukwekkende reportage van Floortje over het onmenselijk leed dat beren wordt aangedaan én over de mensen die die prachtige dieren hun vrijheid proberen terug te geven. Confronterende en noodzakelijke TV die je bij de strot grijpt. Prachtig.#Floortjegaatmee — Peter🇪🇺#standwithUkraine🇺🇦 (@JPvanDijken) 16 februari 2023

Met een lach en een traan zitten kijken. Verdriet om het leed en zoveel bewondering voor heldin Christina 🐻 #floortjegaatmee — entoen (@mijke06015108) 16 februari 2023

Oef, dit ga ik lastig vinden. #floortjegaatmee — Claudia 🦊 (@Irja1972) 16 februari 2023

Wat heftig om de stress bij die beer uit de Oekraïne te zien: continu springend op haar poten en ritmisch heen en weer bewegend met haar kop. Hopelijk komt het goed met haar! #floortjegaatmee #floortje — Jasper Verkroost (@_MrWriter) 16 februari 2023

Poten verbranden om te leren springen... hoe dan? Hoe krijg je dat over je hart? #floortjegaatmee — Bianca Hardieck (@BHardieck) 16 februari 2023

Wat een geweldige vrouw is Christina in Roemenië die al die beren opvangt. Waren er maar meer zoals Christina, en ik weet die zijn er wel maar het kan altijd meer. #Floortjegaatmee #Floortje — Miriam 💖 (@mboschnl) 16 februari 2023

In tranen door vermoeidheid en hormonen kijk ik naar #FloortjeGaatMee. Wat doen wij mensen de dieren aan. En wat fijn dat er mooie mensen zijn die als levensdoel hebben deze dieren te helpen. #Beren #Roemenië #Floortje — Globeskater (@Globeskater) 16 februari 2023

#floortjegaatmee wat een pracht programma nu al 💙 — DeniesNies (@DeniesB) 16 februari 2023

Bron: BNNVARA