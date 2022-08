Kijkers geloven ‘toneelstuk’ Nick en Simon niet: “Het is ongeloofwaardig en ingestudeerd”

Je kunt nog zo’n mooi verhaal ophangen, maar de lichaamstaal van de mannen - zoals het elkaar niet willen aankijken - spreekt boekdelen.

Roemruchte breuk tussen Nick en Simon

Bij Jinek vertelt eerst Simon en dan Nick over hun ‘pak nou maar m’n hand, laat mij de weg wijzen naar ons solo-avontuur’. Nu blijkt dat het Simon is die de stekker uit de zangformatie trekt en er zogenaamd echt geen harde woorden zijn gevallen, doen de heren het voorkomen alsof er geen sprake is van boze donderwolken boven Volendam.

Eva confronteert de mannen met de geruchten van overspel (Simon) en hun afwijkende gedrag op social media (Nick én Simon), maar volgens Nick heeft het he-le-maal niks te maken met hun gevoelens naar elkaar: de zangers beweren dat ze niet in onmin met elkaar leven.

Simon kwam er tijdens zijn wereldreis in 2020 simpelweg achter dat de koek op is en daarmee is het einde verhaal. En einde Nick en Simon. Maar ja, of de kijkers dit perfect geschetste verhaal geloven...

Meer dan een miljoen kijkers zaten klaar voor hét interview. In Volendam is er uren geschreven en geschaafd aan het beeld dat tijdens de show werd gepresenteerd. Desondanks zijn er veel kijkers met twijfels. ‘Simon lijkt nogal overdonderd te zijn met de vraag dat hij Nick heeft ontvolgd op Instagram. Nicks gezicht spreekt weer boekdelen. Ik geloof hun verhaal niet, er speelt echt wel wat’, schrijft een kijker.

‘Wát ’n toneelstuk! Hiermee richt je extra imagoschade aan! Stoom komt uit de oren van Nick en zijn ogen spuwen vuur’, vindt een ander.

De eerste minuten waarin Simon vertelde en Nick met een frons op zijn voorhoofd omhoog en weg keek was alleszeggend. Dit is een afgesproken verhaal; de ander sparen en niet afvallen. Het is alleen totaal ongeloofwaardig en ingestudeerd. #jinek — 🇺🇦🇺🇦Drukke Toestand🇺🇦🇺🇦 (@drukketoestand) 29 augustus 2022

Wát 'n toneelstuk! Hiermee richt je extra imagoschade aan! Stoom komt uit de oren van Nick en zijn ogen spuwen vuur. Simon heeft de bloemetjes buiten gezet in zijn mancave, Nick is gaan schaken & bodybuilden en ze snappen elkaar niet meer. Zeg dat dan eerlijk! #nickensimon #Jinek — PdeG (@PdeGdb) 29 augustus 2022

Simon lijkt nogal overdonderd te zijn met de vraag dat hij Nick heeft ontvolgd op Instagram. Nicks gezicht spreekt weer boekdelen. Ik geloof hun verhaal niet, er speelt echt wel wat 😂 #Jinek pic.twitter.com/LtQCY8cJ3T — Thoiiss (@ThijsH16) 29 augustus 2022

Eerlijk, Eva stelt de vragen waar we antwoord op willen. Maar Nick en Simon geven niet het antwoord dat we willen horen #jinek #nickensimon — Jnoo_o0 (@Jnoo_o0) 29 augustus 2022

Oeh, wat een ongemakkelijk harde lach van Nick, na de vraag of de vriendschap dit overleeft... Zij zeggen van wel. Ik denk van niet... #jinek — Leonie Bosklopper (@specht1973) 29 augustus 2022

Tot overmaat van ramp is er óók weinig duidelijkheid over de voogdij van Kees Tol. Als dat maar goedkomt...

