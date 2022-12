Kijkers genadeloos na blunder in ‘De slimste mens’: “Als je denkt dat Chopin een acteur is moet je weg”

Nadat Anniek de winnaar van de dag was geworden, speelden Matyas en Marlou de dagfinale. Na de vraag ‘wat weet je van de potvis?’ eindigde Matyas met 41 seconden op de klok en Marlou met slechts 18. Marlou mocht beginnen en met drie goede antwoorden zou ze winnen.

Wat weet je van Chopin?

Toen kreeg ze de vraag ‘wat weet je van Frédéric Chopin?’. “Acteur, zanger, muziek”, riep Marlou paniekerig, om vervolgens te passen. Matyas hoefde slechts “componist” te zeggen en Marlou lag uit het spel.

Afvaller ‘De slimste mens’

Marlou is dus niet te zien in de volgende aflevering, Anniek en Matyas wel. Marlou heeft het heus niet slecht gedaan. Ze redde het vier afleveringen lang en werd zelfs één keer de slimste van de dag.

Genadeloze kijkers

Toch is de kijker thuis bikkelhard. Chopin is immers een van de grootste componisten en toondichters uit de muziekgeschiedenis, hoe kun je nou denken dat hij een acteur was?

Als je niet weet wie Chopin is, is het goed dat je níet door bent! 🙄#deslimstemens — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) 29 december 2022

Wat weet je van Frédéric Chopin? #MalouvanRijn: Acteur, zanger WTF??? Dan verdien je om eruit te vliegen. Twee quizen in een #deslimstemens en #dezwaksteschakel. Mijn God zeg!!!!!! — Lou (@loulellie) 29 december 2022

Was tijd voor Malou om naar huis te gaan met 'Chopin is een acteur'. #deslimstemens — adri reinders (@adrira3) 29 december 2022

Chopin? Zelf dacht ik aan een Franse kaassoort… #deslimstemens — Jammer voor je (@OceanSpray2) 29 december 2022

#slimstemens Marlou straalde in iedere uitzending. Absolute parel. — Thomas Slayer (@FPresident) 29 december 2022

Op de rode loper bij de première van de film ‘Nr. 10' stelden we Anniek Pheifer vijf modevragen. Hoe omschrijft ze haar stijl? En laat ze zich kleden door een stylist of kiest ze zelf? De actrice vertelt het in deze video:

Bron: KRO-NCRV, Twitter