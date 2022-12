Kijkers genieten van adembenemende natuur in Het Perfecte Plaatje

In Het Perfecte Plaatje draait het natuurlijk allemaal om de foto’s die kandidaten aanleveren, maar in de halve finale en finale trekt een ander aspect ook de nodige kijkers. Voor de laatste twee rondes staat er namelijk steevast een reisje op de planning. In vorige seizoenen vlogen de finalisten naar landen als Argentinië en Bonaire, maar in coronatijd kwamen ook onze eigen Waddeneilanden voorbij. Nu is er opnieuw een eiland aan de beurt: IJsland.

Halve finale Het Perfecte Plaatje

Een bestemming waar de hele groep wel heen wilde vliegen, maar slechts drie kandidaten mochten mee. Tina de Bruin, Geraldine Kemper en Linda Hakeboom waren de gelukkige fotografen die in de halve finale belandden en op het vliegtuig mochten stappen. De eerste opdracht is meteen uniek voor het IJslandse landschap: de drie moesten een ‘buitenaardse’ foto maken. Terwijl de uitleg nog bezig was, werd het drietal overvallen door presentator Tijl Beckand. Het Noorderlicht was namelijk te zien! Opdracht twee, het fotograferen van dit bijzondere natuurverschijnsel, kwam er dus direct tussendoor. De derde en laatste opdracht van de halve finale was al net zo spectaculair: de vrouwen mochten de IJslandse paarden vastleggen. Hoewel ze alle drie ontroerd raakte, was de jury minder te spreken over de resultaten. Het zorgde er uiteindelijk voor dat Tina naar huis moest -Geraldine en Linda zijn daarom volgende week te zien in de finale.

Adembenemende natuur

Hoewel de meeste televisiekijkers intunen vanwege de kandidaten en hun foto’s, was de natuur in deze aflevering ook een reden om te kijken. Op Twitter valt de ene na de andere positieve reactie over IJsland te lezen: kijkers die er al eens waren kijken met mooie herinneringen terug, terwijl anderen de bestemming direct op hun lijst zetten. Snappen we!

5 jaar geleden. Mooie herinneringen weer beleefd dankzij #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/ii3rYPdXKX — Bert Bos (@bertboss) 14 december 2022

Ik wil echt in mijn leven keer naar IJsland en het Noorderlicht zien. Nu nog iemand zo gek vinden die mee wilt. #hetperfecteplaatje — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) 14 december 2022

Ik kijk #hetperfecteplaatje en heb zoooooooooooooo’n zin om weer in IJsland te zijn! 🇮🇸 pic.twitter.com/S60hntT2aI — Eefje 🌸 (@EefjeA) 14 december 2022

Jeetje hoe gelukkig kun je worden van de beelden van #Ijsland in #hetperfecteplaatje wauw…. Zo gaaf. Ik wil daar ZO graag naar toe! Ik zou net als Tina ook overmand raken door emoties zo mooi! — Lottie Mae Jones (@LottieMaeJones) 14 december 2022

Wat is IJsland toch mooi 🤩weer een land die ik kan toevoegen aan mijn lijstje voor de landen die ik ooit wil bezoeken 🤩 #hetperfecteplaatje — D.Kolijn (@daniellakolijn) 14 december 2022

Bron: Twitter