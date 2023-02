Kijkers geraakt door gesteriliseerde Daphne in ‘Down the road’: ‘Wat een wijs meisje’

In de aflevering zien we hoe de reis van de jongeren tot een spectaculair einde komt in Parijs. Ze zijn met z’n allen chic uit eten op een boot op de Seine, als Gordon Daphne apart neemt voor een persoonlijk gesprek.

Bijzonder gesprek in ‘Down the road’

Gordon vraagt aan Daphne hoe zij haar toekomst ziet. Wil ze bijvoorbeeld trouwen en kinderen krijgen? “Ik ben gesteriliseerd, dus ik kan geen kinderen krijgen”, legt Daphne uit. Ze vertelt dat ze vroeger heel graag moeder wilde worden, maar inmiddels niet meer. Ze heeft zich gerealiseerd dat het opvoeden een te grote verantwoordelijkheid voor haar zou zijn.

Heftig en moeilijk

Ook is ze bang dat zij een baby met het Syndroom van Down zou krijgen: “Ik heb aan mijn eigen moeder gevoeld hoe dat was, toen ze mij kreeg, een kind met het Syndroom van Down. Dat was heel erg heftig en moeilijk. Wat voor zorgen heb je dan wel niet.”

Tante worden

Ze zou het heel erg vinden als mensen haar kind dan ‘mongool’ zouden noemen: “Hallo, stop eens even. Dat is mijn kind”, zou ze dan zeggen. Ze hoopt wel op een dag tante te worden: “Ik ben echt dol op baby’s, maar dan kan ik de baby weer lekker teruggeven aan mijn zus.”

Reacties

De kijkers van Down the road zijn geraakt door het gesprek tussen Gordon en Daphne en vinden het moedig van haar dat zij deze beslissing heeft genomen en er zo over kan vertellen. Een Twitteraar noemt haar ‘een wijs meisje’.

Wat een wijs meisje #DownTheRoad — 🐾 Helga 🐾 (@helgawijngaards) 7 februari 2023

🥲 #downtheroad



Ze wil zelf geen kids, omdat ze het gevoel van haar moeder nog steeds voelt die het moeilijk had toen zij werd geboren met het syndroom van down😢#Gordon pic.twitter.com/KmCVmmkpuZ — GC (@GirbeCameron) 7 februari 2023

#downtheroad , mooi gedaan. Jongelui erg leuk enthousiast. Veel geleerd. Mooi. Gordon. — marjan (@marjangron) 7 februari 2023

Wat iedereen er ook over zegt… Gordon, je hebt een prachtig programma neergezet! Eerlijke en mooie gesprekken en iedereen in z’n eigen kracht gezet. Met heel veel plezier gekeken naar #downtheroad #sbs6 — Spaanseslof (@spaanseslof) 7 februari 2023

Bron: SBS, Twitter