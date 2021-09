Kijkers geraakt door heftige aflevering ‘Five days inside’: “Tranen stromen over mijn wangen”

In de Veilige Veste krijgen kinderen vanaf elf jaar intensieve hulp en begeleiding om terug te kunnen keren in de maatschappij. Wat de kinderen die hier verblijven hebben meegemaakt, bezorgt Natasja rillingen en zorgt ervoor dat ze met een brok in haar keel het gebouw binnengaat.

Gedwongen sex met vreemden

Natasja spreekt verschillende meiden en jongens die in de instelling verblijven. Zo spreekt ze een 15-jarig meisje dat in handen viel van een loverboy en door hem werd verkracht. Op haar tweede dag in de instelling spreekt ze de 19-jarige Naomi die door haar ex werd gedwongen om sex te hebben met vreemden. Haar ex maakte ook plannen om haar te verkopen.

Therapiesessies

Natasja gaat niet alleen in gesprek gaat met slachtoffers, ze woont ook therapiesessies bij. Zo volgt ze onder andere een EMDR-sessie met Soleil. Ze is erbij als Soleil opdrachten uitvoert en over haar trauma praat. Ook dit maakt diepe indruk op Natasja. Ze is ontzettend boos als ze hoort wat Soleil is aangedaan: “Ik ben er gewoon helemaal misselijk van. Wat een nachtmerrie voor haar.”

Reacties

Het bezoek aan de Veilige Veste ging Natasja niet in de koude kleren gaan zitten, en ook de kijkers raakt het enorm. Zo laten velen op Twitter weten in tranen te zijn uitgebarsten tijdens het kijken naar deze aflevering.

Wat een afschuwelijke hel voor die kinderen. Dan zie ik mijn 14-jarige dochter hier veilig op de bank zitten en kun je alleen maar huilen voor hen.

En natuurlijk hopen dat het nu beter voor ze gaat worden.#fivedaysinside @Fier_NL — Hans Tadema (@hanstadema) 1 september 2021

Tranen over mijn wangen, hoe kunnen mensen anderen deze dingen aandoen?! Ik begrijp het echt niet. Echt verschrikkelijk. Maar wat een sterke meiden, heb zoveel respect voor ze en ik hoop dat ze ondanks hun verleden een waanzin mooie toekomst krijgen. #fivedaysinside #fier — Chanty 🇳🇱🇸🇷 (@BlackMomma79) 1 september 2021

Pff wat heftig deze aflevering, tranen lopen over mijn wangen. Wat erg voor alle jongeren die dit mee moeten maken, blijf van een ander af. Maar wat een respect voor de medewerkers voor Fier en wat blij dat het bestaat. #fivedaysinside — Roelina watzema Postma (@fryskfamke17) 1 september 2021

Wat een mooie instelling is #fier, respect!

Maar Godsamme wat heftig en moeilijk. Wat een kapotte wereld is het voor sommige jongeren toch al voordat het leven goed en wel begint 💔#fivedaysinside — Marleen de Jong-van Duinen (@emmajoshua1980) 1 september 2021

Mijn hart... die meiden zijn kapot gemaakt. Getraumatiseerd voor het leven #fdi #fivedaysinside — Paul (@paulll10_) 1 september 2021

Bron: RTL Boulevard, Twitter.